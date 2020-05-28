АСВ арендовало крупный офис на Павелецкой набережной

АСВ арендовало крупный офис на Павелецкой набережнойАгентство объединит часть подразделений в одном месте
Агентство по страхованию вкладов )(АСВ арендовало у AFI Development бизнес-центр «AFI на Павелецкой» на Павелецкой набережной. Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки.
Общая площадь «AFI на Павелецкой» – 14 000 кв. м, сказано на сайте офиса. АСВ заключило контракт примерно на 13 000 кв. м, говорят собеседники «Ведомостей». Представители AFI Development и АСВ информацию о сделке подтвердили.
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