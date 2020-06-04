Level Group Вадима Мошковича откроет в жилых домах коворкинги

Level Group Вадима Мошковича откроет в жилых домах коворкингиОни будут востребованы у фрилансеров и сотрудников на удаленке
Девелопер Level Group планирует создать сеть коворкингов, которые будут находиться в его жилых домах. Сама компания считает, что это будут лайфворкинги.
По словам гендиректора Level Group Кирилла Игнахина, за пять лет планируется открыть пять таких объектов общей площадью 2000 кв. м. Управлять ими будет либо сама компания, либо профильный оператор, говорит Игнахин. Рабочие места смогут арендовать жители комплекса для себя или сотрудников.
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