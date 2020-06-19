Корпорации платят за благоустройство городов, чтобы удержать специалистов

Основатель и генеральный директор московской архитектурной студии INDarchitects Амир Идиатулин рассказывает о проекте в селе Большой Куяш в Челябинской области. Заказчиком выступил Челябинский трубопрокатный завод. Территория находится недалеко от Озерска (моногород, ЧТПЗ – градообразующее предприятие). Многофункциональный культурный центр расположится через дорогу от церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной около 200 лет назад. Сейчас на этом месте заброшенные сараи, построить планируют павильоны для производства свечей (как храмовых, так и декоративных) и для выпечки пряников. В еще одном павильоне разместится небольшой культурный центр с кафе и детской площадкой. Проект уже на первом этапе позволит создать 20 рабочих мест для деревенских жителей. Здесь же обустроят библиотеку и места для удаленной работы с возможностью трансформации в пространства для проведения различных мероприятий. Запланированы небольшой сувенирный магазин и площадка, на которой будут проводиться фестивали и ярмарки.