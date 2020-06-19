Корпорации платят за благоустройство городов, чтобы удержать специалистов

Корпорации платят за благоустройство городов, чтобы удержать специалистовВо многих городах именно благоустройство становится предметом государственно-частного партнерства
Благоустройство парков и набережных в региональных российских городах ‒ популярная тенденция в последние годы. Несколько программ в нацпроекте «Жилье и городская среда» предусматривают выделение средств из бюджетов разных уровней именно на благоустройство. Одна из них – «Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».
Крупные корпорации не остались в стороне и активно вкладываются в развитие городской среды там, где имеют производства, ‒ как на условиях софинансирования госпрограмм, так и самостоятельно. Их представители говорят о точным расчете: в благоустроенные, комфортные места проще привлечь хороших специалистов, проще удержать тех, кто уже живет здесь и работает. Сделать то, что урбанисты называют «повышением качества населения». Зачастую именно благоустройство становится предметом государственно-частного партнерства: по условиям конкурса внебюджетное финансирование является большим преимуществом.
Руководитель аналитического отдела Агентства стратегического развития «Центр» Ольга Грицан говорит о нескольких направлениях, по которым могут двигаться компании в городах присутствия: создание благоприятных условий для жизни и деловой активности; формирование запроса на новый образ жизни (развитие социальной интеграции и компьютерной грамотности, пропаганда здорового образа жизни). Кроме того, можно работать над повышением имиджа города на всех уровнях, вплоть до международного, и самыми разными способами. Например, граффити, появившееся на стенах Выксунского металлургического завода в городе Выкса в 2017 г., вошло в «Книгу рекордов России» как самое большое в России и Европе (10 000 кв. м), оно заинтересовало и представителей «Книги рекордов Гиннесса».
Директор департамента общественных связей РУСАЛа Ольга Санарова среди направлений для приложения усилий называет инфраструктурные проекты, благоустройство территорий, культурные и научные фестивали, спортивные акции, экологические инициативы. «Все проекты реализуются для того, чтобы людям, среди которых и семьи сотрудников компании, было комфортно и безопасно жить в своем городе, – подчеркивает Санарова, – что особенно важно для городов, удаленных от региональных центров». Главный офис Центра социальных программ (ЦСП) крупнейшего в РФ производителя алюминия расположен в Красноярске, а его представительства – в Республике Хакасии, Волгоградской, Иркутской, Кемеровской и Свердловской областях, Красноярском крае и Москве. ЦСП управляет всеми социальными проектами, которые реализует, финансирует и поддерживает РУСАЛ.
Такое проявление социальной ответственности помогает корпорациям выстраивать коммуникацию с руководством города и региона, говорит управляющий партнер проектно-консалтинговой компании «Новая земля» Юрий Милевский: зачастую они выступают как соинвесторы проектов по благоустройству, что городу только на пользу.
Руководитель проектной группы «8 линий», архитектор Антон Кочуркин приводит еще примеры: компания «Метафракс» (химический гигант, крупнейший производитель метанола и его производных с годовым оборотом более 50 млрд руб., более 3000 сотрудников) вкладывается в реконструкцию жилых домов, финансирует развитие общественных пространств в городе Губаха, где расположено головное предприятие, и во всем Пермском крае. Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова занимается поддержкой всего этого в городах присутствия компании «Металлоинвест» (производит товарное горячебрикетированное железо, ведущий производитель и поставщик железорудной и металлизованной продукции, один из региональных производителей высококачественной стали), а также поддерживает развитие городской инфраструктуры. Так, например, Михайловский ГОК занимается ревитализацией городского парка в Железногорске Курской области, а культурная платформа «Арт-окно» выделяет гранты на реализацию творческих проектов жителей.
«У бизнеса есть множество возможностей помочь «своему» городу: делать парки, школы, сады и т. д., в конечном итоге все действия влияют на качество жизни там, где находится предприятие», – объясняет основатель Askona Life Group и города Доброград Владимир Седов. Несколько лет назад Седов построил в Коврове современный крупный частный медицинский центр, сейчас примерно 65% всех услуг частный медцентр оказывает по полису ОМС – платит региональный Фонд обязательного медицинского страхования. Правда, государственные тарифы не всегда интересны частной компании: есть виды услуг, щедро оплачиваемых бюджетом, а есть такие, которые даже не покрывают расходов на необходимые материалы.
Все в парк!
Самыми «очевидным» и любимым направлением для приложения корпоративных инициатив стало благоустройство: быстрый эффект радует жителей, его оценит и руководство самой компании, и региональные и федеральные власти. Не так давно глава Минстроя России утвердил реестр лучших практик благоустройства 2019 г. Каждый регион, участвующий в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», ежегодно должен направлять в профильное ведомство информацию о не менее чем двух лучших реализованных проектах. С 2017 г. в перечень включено 422 проекта.
Самыми популярными номинациями, как и в 2018 г., стали «Парк как место отдыха и занятий спортом», «Городской сад и сквер как место отдыха и общения», «Игровые, спортивные и иные тематические площадки». Финансирование большинства осуществлялось не только из средств бюджетов различных уровней, но и за деньги бизнеса.
Подавляющее число общественных пространств планово-убыточны, отмечает Милевский: «Крупный парк не будет приносить доход, если только это не парк аттракционов. Городская среда сама по себе не создает прибыль». Но обеспечивает хорошие возможности для разных жизненных сценариев. А в неудобном городе люди предпочитают сократить пребывание до минимума, говорит он.
«Мы уже более 10 лет благоустраиваем разные города – строим детские игровые площадки, модернизируем старые скверы и парки. В 2020 г. компания одобрила финансирование в объеме 500 млн руб. в семи регионах. Это будут по-настоящему уникальные проекты, к реализации которых мы подключили ведущие архитектурные бюро», – рассказывает Санарова из РУСАЛа.
Новолипецкий металлургический комбинат в прошло году реконструировал Парк металлургов в Липецке, самый большой в этой области – 25 га. Проект был разработан российским бюро Front Architecture совместно с ландшафтным архитектором Иваном Занчевским и реализован НЛМК совместно с администрацией области и мэрией Липецка. За пять месяцев реконструировали аллеи, отреставрировали входную колоннаду и установили более ста декоративных фонарей, скамейки и урны, а по периметру парка пустили освещенные вело- и беговую дорожки. Для детей оборудована игровая площадка, для любителей пеших прогулок – экотропы, для тех, кто приезжает на машинах, – парковка у входа. Есть кафе и пункт проката. В 2019 г. только инвестиции НЛМК Липецк в социальной сфере составили 1,6 млрд руб.
«В стране с советских времен много парков, домов культуры, которые безнадежно устарели, – говорит управляющий директор Front Architecture Павел Отрощенко. – Парк Металлургов существует с 1960-х гг. и представляет большую историческую ценность для Липецка. Поэтому мы старались, с одной стороны, сохранить стиль и большинство ключевых архитектурных элементов в первоначальном виде, а с другой – гармонично интегрировать hi-tech нововведения и продуманные площадки для спорта, отдыха и детского досуга. Многие из тех, кто раньше даже не знал о существовании этого парка, теперь специально приезжают сюда из всех районов города».
Для «Металлоинвеста» «Новая земля» создала проекты реконструкции и стратегии развития городских парков в Новотроицке и Железногорске, для УГМК ими же разработана концепция благоустройства парка в Верхней Пышме. «Существующее парковое пространство, как правило, находится в запущенном состоянии, мы продумываем его комплексное развитие, исходя из потребностей жителей: реконструкцию, программное наполнение, планировочную структуру, основные маршруты и их связь с общегородской системой маршрутов, ландшафтно-визуальную составляющую, культурные, спортивные и рекреационные активности. Формирование городского парка как новой точки притяжения позволяет градообразующей компании через ассоциации с городским пространством повысить собственную репутацию, сделать свой вклад в локальную идентичность», – говорит Милевский.
В 2017 г. в ежегодном всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России» победил Альметьевск (Татарстан), где начинается магистральный нефтепровод «Дружба» и расположена штаб-квартира ПАО «Татнефть», вспоминает Ольга Грицан, – в том числе благодаря развитой велосипедной инфраструктуре по проекту датской Copenhagenize Design Company. А городской парк «Шамсинур» в Альметьевске стал победителем в номинации «Общественное пространство» всероссийского конкурса «Приметы городов» (2016).
Основатель и генеральный директор московской архитектурной студии INDarchitects Амир Идиатулин рассказывает о проекте в селе Большой Куяш в Челябинской области. Заказчиком выступил Челябинский трубопрокатный завод. Территория находится недалеко от Озерска (моногород, ЧТПЗ – градообразующее предприятие). Многофункциональный культурный центр расположится через дорогу от церкви Покрова Пресвятой Богородицы, построенной около 200 лет назад. Сейчас на этом месте заброшенные сараи, построить планируют павильоны для производства свечей (как храмовых, так и декоративных) и для выпечки пряников. В еще одном павильоне разместится небольшой культурный центр с кафе и детской площадкой. Проект уже на первом этапе позволит создать 20 рабочих мест для деревенских жителей. Здесь же обустроят библиотеку и места для удаленной работы с возможностью трансформации в пространства для проведения различных мероприятий. Запланированы небольшой сувенирный магазин и площадка, на которой будут проводиться фестивали и ярмарки.
Плоды фестивалей
Еще одна популярная форма оживления жизни в городах – фестивали. Самый известный – «Арт-овраг» в Выксе, моногороде Объединенной металлургической корпорации. Этот фестиваль проводится уже 10 лет. «10 лет назад наше желание отвлечь молодежь от вредных привычек, предложить возможности для самореализации в спорте и современном искусстве переросло в фестиваль городской культуры», – вспоминает председатель попечительского совета благотворительного фонда «ОМК-участие» Ирина Седых.
«Выкса – город с более чем 260-летней историей, – рассказывает председатель правления ОМК Наталья Еремина. – Он родился и растет вместе с металлургическим заводом, где работает каждый четвертый горожанин. Выксунский металлургической завод и Объединенная металлургическая компания инвестировали за последнее десятилетие в развитие социальной сферы Выксы около 10 млрд руб., получается по миллиарду в год. Средства пошли на восстановление объектов культурного наследия, обновление и создание объектов городской инфраструктуры. С 2015 г. действуют ежегодные грантовые конкурсы по развитию некоммерческого партнерства».
Ежегодно ОМК проводит конкурс социальных и благотворительных проектов «ОМК-партнерство». Основные направления в 2020 г. – социальное волонтерство, экология и помощь ветеранам, бюджет конкурса на этот год составит 9,25 млн руб.
Основные усилия направлены на развитие комфортной городской среды и расширение возможностей для творческой самореализации горожан, повышение их вовлеченности в жизнь города, подчеркивает Еремина. Но уникальность Выксы, по ее словам, в том, что в этом моногороде «переформатирование» идет системно, в тесном партнерстве власти, бизнеса и общества.
Выкса – не типичный промышленный город, считает Седых. Вдохновленная опытом развития малых городов в Европе, Выкса преобразилась и становится одним из модных культурных и туристических направлений в центральной части страны. Постепенно здешний фестиваль эволюционировал в социокультурный проект с круглогодичной программой, акцент сместился на комплексное развитие всего города. «За короткий период мы создали в Выксе более 90 произведений современного уличного искусства, открыли арт-резиденцию, антикафе, арт-пространство, развиваем промышленный туризм, отреставрировали объекты культурно-исторического и промышленного наследия», – рассказывает Ирина Седых.
И добавляет, что, по данным городской администрации, количество правонарушений несовершеннолетних, например, снизилось на 27% с 2009 по 2019 г. «Трудно точно вычислить, какая доля наших стараний в этом, но она однозначно есть», – считает глава «ОМК-участия». Только одно арт-пространство проводит для молодежи более 300 открытых мероприятий в год. Турпоток на фестиваль вырос за несколько лет в четыре раза до более 40 000 туристов в год. Это дает импульс развитию малого и среднего бизнеса в сфере услуг и туризма. Например, в последние годы в Выксе появилось множество небольших демократичных кафе и баров. «Они открылись благодаря изменившемуся спросу жителей, новой возникшей потребности в местах досуга и общения», – рассказывает Антон Кочуркин.
Пять лет работает социально-культурный проект «РУСАЛ ФестивAL». Мероприятия фестиваля – за пять лет более 200 – проходили в 16 городах России и Армении (в городах, где есть производства компании), они собрали более 300 000 непосредственных участников, рассказывает Санарова: «Например, в города, где есть соответствующие технические возможности, мы привозим уникальные театральные постановки столичных театров. По откликам зрителей теперь театральный фестиваль РУСАЛа – это событие, которое они ждут весь год».
Зачем все это бизнесу? Владимир Седов формулирует так: «Это удовлетворение собственных потребностей помогать, улучшение качества жизни работников предприятия и развитие человеческого капитала». «Есть сотрудники, которые оценивают благотворительную и меценатскую деятельность компании с позиции «вместо того, чтобы деньги отдать не пойми куда, лучше бы нам 13-ю зарплату выплатили». Так скажет какая-то часть. Другая часть сотрудников просто нейтрально к этому отнесется, а кто-то почувствует удовлетворение, – рассуждает он. – И со временем последних становится больше. Это такая работа, которая делается годами».