Группа «Самолет» станет совладельцем «СПб реновации»Компании будут вместе строить около 8 млн кв. м жилья в Санкт-Петербурге
Девелопер «Самолет» и ООО «СПб реновация» договорились о партнерстве, рассказали их представители: они вместе построят около 8 млн кв. м жилья в Санкт-Петербурге. «СПб реновация» должна реализовывать свои проекты под брендом «Самолета», а тот получит 5% долей в уставном капитале партнера с опционом увеличить до контрольной.
Партнерство «Самолета» с «СПб реновацией» предполагает как получение доли в некоторых проектах, так и fee-девелопмент (управление объектом за вознаграждение), уточнил гендиректор «Самолета» Антон Елистратов. В 2019 г. «Самолет» объявил, что будет помогать владельцам участков от 10 га и небольшим девелоперам с реализацией строительных проектов в Московском регионе и Петербурге.
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