Группа «Самолет» станет совладельцем «СПб реновации»

Партнерство «Самолета» с «СПб реновацией» предполагает как получение доли в некоторых проектах, так и fee-девелопмент (управление объектом за вознаграждение), уточнил гендиректор «Самолета» Антон Елистратов. В 2019 г. «Самолет» объявил, что будет помогать владельцам участков от 10 га и небольшим девелоперам с реализацией строительных проектов в Московском регионе и Петербурге.