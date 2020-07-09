O1 Properties откроет три новых гибких офиса Space 1

Спрос на гибкие офисы будет только расти, говорит руководитель направления бизнес-аналитики CBRE Клавдия Чистова: для малого и среднего бизнеса это хорошая альтернатива традиционной аренде, а корпорациям они удобнее с точки зрения безопасности сотрудников. До пандемии рынок коворкингов и гибких офисов ежегодно рос на 20–40%, отмечает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. В 2020 г. ряд сетей отложит открытие проектов. Закрывать коворкинги, по ее словам, будут в первую очередь несетевые и не имеющие поддержки от материнской компании операторы. А сети, особенно созданные профильными участниками рынка, как Space 1 и BusinessClub, по мнению Зиминой, выживут.