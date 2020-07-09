O1 Properties откроет три новых гибких офиса Space 1

O1 Properties откроет три новых гибких офиса Space 1Это позволит компании попасть в тройку крупнейших игроков в этом сегменте в Москве
Созданная O1 Properties сеть Space 1 планирует открыть три гибких офиса общей площадью 6400 кв. м в Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с компанией и объектами. По их словам, офисы появятся в особняке на Тверском бульваре (2000 кв. м), в бизнес-центре «Аэродом» (2200 кв. м) на Ленинградском проспекте и в многофункциональном комплексе «Царская площадь» (2200 кв. м) у станции метро «Динамо». Исполнительный директор Space 1 Павел Федоров это подтвердил. Получить комментарии представителей собственников бизнес-центров не удалось.
О1 Properties – один из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. В его портфеле 12 бизнес-центров на 624 000 кв. м. Компания с годовым арендным доходом в $305 млн в 2019 г. заняла 8-е место в рейтинге «королей российской недвижимости» журнала Forbes. О1 Properties создана бизнесменом Борисом Минцем, который в 2018 г. при урегулировании долговых обязательств передал контроль над ней компании Riverstretch Trading & Investments. Ее бенефициар – бывший совладелец «Регион портфельные инвестиции» Павел Ващенко.
Сеть Space 1 создана в 2019 г. В отличие от коворкингов это закрытые приватные офисы, а не опенспейс; заключается длительный договор аренды. В портфеле Space 1 семь проектов общей площадью 24 250 кв. м, крупнейшие офисы сети будут в бизнес-центрах «Лефорт» (5572 кв. м) и «Большевик» (5000 кв. м). С тремя новыми площадками портфель вырастет до 30 650 кв. м. Это, по данным Knight Frank, позволит Space 1 стать третьим оператором коворкингов и гибких офисов в Москве, обогнав Regus (27 900 кв. м), WeWork (26 300 кв. м) и SOK (24 300 кв. м).
Лидеры рынка – CEO Spaces (37 300 кв. м) и «Ключ» (33 500 кв. м). Но если брать только функционирующие объекты, то, по данным CBRE, крупнейшие операторы – Regus и SOK. Под их управлением 27 914 и 24 733 кв. м соответственно.
Спрос на гибкие офисы будет только расти, говорит руководитель направления бизнес-аналитики CBRE Клавдия Чистова: для малого и среднего бизнеса это хорошая альтернатива традиционной аренде, а корпорациям они удобнее с точки зрения безопасности сотрудников. До пандемии рынок коворкингов и гибких офисов ежегодно рос на 20–40%, отмечает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина. В 2020 г. ряд сетей отложит открытие проектов. Закрывать коворкинги, по ее словам, будут в первую очередь несетевые и не имеющие поддержки от материнской компании операторы. А сети, особенно созданные профильными участниками рынка, как Space 1 и BusinessClub, по мнению Зиминой, выживут.
Чистова считает, что все три новые площадки Space 1 будут востребованы из-за удачного расположения: два офиса находятся в деловом районе Ленинградского проспекта, еще один – в самом центре Москвы.