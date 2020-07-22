«Платформа» может купить здание завода Efes в Москве

Группа «Платформа» договаривается о приобретении здания завода Efes, расположенного на ул. Подольских Курсантов в районе Западное Бирюлево, рассказали два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки. Об этом также знает консультант, работавший с другим претендентом на это предприятие. Сама сделка, по словам собеседников «Ведомостей», пока не закрыта, но переговоры «находятся в продвинутой стадии». Представитель «Платформы» от комментариев отказался. Представитель турецкой Anadolu Efes (владелец здания) подтвердил, что комплекс еще в прошлом году был выставлен на продажу. Но, по его словам, конкретных покупателей на него пока нет. Сам завод был закрыт еще несколько лет назад в связи с тем, что российская «дочка» Anadolu Efes – Efes Rus приняла решение о переводе производства с московского предприятия в регионы.