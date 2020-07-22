«Платформа» может купить здание завода Efes в Москве

«Платформа» может купить здание завода Efes в МосквеГруппа хочет перестроить его в городской склад
Группа «Платформа» договаривается о приобретении здания завода Efes, расположенного на ул. Подольских Курсантов в районе Западное Бирюлево, рассказали два источника, близких к разным сторонам планирующейся сделки. Об этом также знает консультант, работавший с другим претендентом на это предприятие. Сама сделка, по словам собеседников «Ведомостей», пока не закрыта, но переговоры «находятся в продвинутой стадии». Представитель «Платформы» от комментариев отказался. Представитель турецкой Anadolu Efes (владелец здания) подтвердил, что комплекс еще в прошлом году был выставлен на продажу. Но, по его словам, конкретных покупателей на него пока нет. Сам завод был закрыт еще несколько лет назад в связи с тем, что российская «дочка» Anadolu Efes – Efes Rus приняла решение о переводе производства с московского предприятия в регионы.
«Платформа» создана акционером группы ПИК Сергеем Гордеевым и его партнером Дмитрием Родиным.
Владимир Евтушенков
Входящая в АФК «Система» компания «Бизнес-недвижимость» еще в прошлом году заявила, что планирует использовать некоторые принадлежащие ей здания АТС под склады индивидуального хранения. Для этих целей она создала совместное предприятие с сервисом «Кладовкин». Она планировала открыть в общей сложности 10 таких складов, первый из них – на Беломорской улице.
В 2014 г. компания сообщила, что Родин стал ее единственным владельцем, но Гордеев должен был получить преимущественные права инвестирования в новые проекты группы. Представитель ПИК сообщил, что бизнесмен не участвует в приобретении завода Efes. «Платформа» специализируется на структурировании сделок купли-продажи различных активов. Среди ее проектов – гостиничные комплексы «Орехово» и «Царицыно» в Шипиловском проезде (куплены у ВТБ, перепроданы фонду компании «Тринфико», которая в том числе управляет пенсионными резервами фонда «Благосостояние»), универмаги «Ясенево», «Молодежный», «Белград», «Добрынинский» (проданы группе «Сафмар», сейчас их владелец – банк «Траст») и т. д.
«Платформа» после закрытия сделки планирует использовать здание пивоваренного завода под городской склад, говорят два источника, близких к разным сторонам переговоров. Логистическая недвижимость – новое направление группы: она уже выкупила под эти же цели у БМ-банка Московский межреспубликанский винодельческий завод и завод игристых вин «Корнет» на Рябиновой улице. Сумма сделки составила 3,2 млрд руб. Общая площадь этих объектов – 100 000 кв. м, рассказывал в мае заместитель гендиректора «Платформы» Борис Голубев. Интерес компании к складам он объяснял тем, что они сейчас пользуются огромным спросом у ритейлеров и других участников рынка, для которых время доставки стало особенно актуальным.
Жан-Франсуа Отт
Основатель восточноевропейского девелопера Orco Property Group Жан-Франсуа Отт в начале этого года объявил о создании инвестфонда LOP Urban Logistics, который планирует потратить 140 млн евро на городские склады. Его партнерами по проекту стали бывший акционер компании MLP Мишель Паскалис и основатель JLL Russia Майкл Ланге. Пока о конкретных объектах фонда ничего не известно.
Из презентации по продаже объекта следует, что площадь завода Efes составляет 48 700 кв. м, он занимает 8,7 га. Впрочем, в сделку войдет еще и соседний участок, с учетом которого «Платформа» получит примерно 15 га, на которых расположено 70 000 кв. м недвижимости, знают собеседники «Ведомостей». Старший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова считает, что потенциал участков позволяет построить там в общей сложности 80 000–120 000 кв. м складов. Рыночную стоимость текущей недвижимости Efes она оценивает в 1,9–2,3 млрд руб. Коммерческий директор Ghelamco Александр Перфильев полагает, что инвестору нужно будет вложить еще средства в модернизацию объектов, после чего он сможет приступить к поиску арендаторов. Среднюю ставку аренды в таком комплексе он оценивает в 8000–9500 руб. за 1 кв. м в год, включая НДС. Таким образом, «Платформа» будет ежегодно получать от сдачи склада 560–665 млн руб. После заполнения комплекса арендаторами «Платформа», скорее всего, продаст его профильному инвестору, предполагает партнер Colliers International Станислав Бибик.
Городские склады – крайне перспективное направление, подтверждают опрошенные «Ведомостями» эксперты. С увеличением количества интернет-заказов растет и спрос на логистическую недвижимость со стороны ритейлеров и других игроков, говорит Бибик. По его словам, для многих из них сейчас крайне важно сократить время доставки товаров до конечного потребителя, поэтому спрос на такие проекты внутри МКАД будет только расти. С ним согласен и Перфильев, который отмечает, что в Москве склады, как правило, находятся в промзонах, а они сейчас активно застраиваются жильем и это увеличивает дефицит таких объектов в городе.