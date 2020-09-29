«Мегафон» передумал переводить штаб-квартиру в «Москва-сити»Это может быть связано с отказом Центробанка от покупки бизнес-центра «Оружейный»
Компания «Мегафон» отказалась от размещения своей штаб-квартиры в башне «Империя II» в деловом центре «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с этим комплексом, и подтвердил источник, близкий к одной из сторон планировавшейся сделки. Причин ее срыва они не объясняют.
«Империя II» общей площадью 115 800 кв. м строится на участке № 4 в «Москва-сити». Комплекс должен состоять из двух зданий: в одном (58 200 кв. м) планируется разместить апартаменты и гостиницу, в другом (24 200 кв. м) – офисы, остальное – парковка, сказано на сайте девелопера проекта, компании Solvers Estate Олега Малиса. Последняя вместе со структурой бизнесмена Алишера Усманова (его холдинг USM – совладелец «Мегафона») выступает соинвестором объекта. Представители «Мегафона» и USM от комментариев отказались, запрос в Solvers Estate остался без ответа.