«Мегафон» передумал переводить штаб-квартиру в «Москва-сити»

«Империя II» общей площадью 115 800 кв. м строится на участке № 4 в «Москва-сити». Комплекс должен состоять из двух зданий: в одном (58 200 кв. м) планируется разместить апартаменты и гостиницу, в другом (24 200 кв. м) – офисы, остальное – парковка, сказано на сайте девелопера проекта, компании Solvers Estate Олега Малиса. Последняя вместе со структурой бизнесмена Алишера Усманова (его холдинг USM – совладелец «Мегафона») выступает соинвестором объекта. Представители «Мегафона» и USM от комментариев отказались, запрос в Solvers Estate остался без ответа.