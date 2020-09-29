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«Мегафон» передумал переводить штаб-квартиру в «Москва-сити»

Это может быть связано с отказом Центробанка от покупки бизнес-центра «Оружейный»
Антон Филатов
«Мегафон» останется в бизнес-центре «Оружейный» /Евгений Разумный / Ведомости

Компания «Мегафон» отказалась от размещения своей штаб-квартиры в башне «Империя II» в деловом центре «Москва-сити». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие с этим комплексом, и подтвердил источник, близкий к одной из сторон планировавшейся сделки. Причин ее срыва они не объясняют.

«Империя II» общей площадью 115 800 кв. м строится на участке № 4 в «Москва-сити». Комплекс должен состоять из двух зданий: в одном (58 200 кв. м) планируется разместить апартаменты и гостиницу, в другом (24 200 кв. м) – офисы, остальное – парковка, сказано на сайте девелопера проекта, компании Solvers Estate Олега Малиса. Последняя вместе со структурой бизнесмена Алишера Усманова (его холдинг USM – совладелец «Мегафона») выступает соинвестором объекта. Представители «Мегафона» и USM от комментариев отказались, запрос в Solvers Estate остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных