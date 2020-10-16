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Группа «Основа» купила транспортно-пересадочный узел на севере Москвы

Она планирует построить там крупный многофункциональный комплекс
Антон Филатов
Рядом с платформой Ростокино (на фото) группа «Основа» построит крупный многофункциональный комплекс /Григорий Сысоев / РИА Новости

Фирма «Оникс» стала победителем аукциона по продаже 100% акций АО «ТПУ «Ростокино», следует из протокола торгов. Последнему, как следует из лотовой документации, принадлежат 25 зданий примерно на 18 000 кв. м, которые расположены почти на 13 га (в аренду оформлены лишь 2,3 га) на пр-те Мира, рядом со станцией Московского центрального кольца Ростокино.

В ЕГРЮЛ зарегистрировано несколько десятков компаний с названием «Оникс». Конечный бенефициар одной из них – закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Родные просторы», который владеет рядом фирм, связанных с девелоперской группой «Основа». Ее президент Александр Ручьев подтвердил «Ведомостям», что именно его компания стала победителем торгов по ТПУ «Ростокино». По его словам, на 2,3 га на пр-те Мира девелопер планирует построить многофункциональный комплекс площадью 171 000 кв. м. Другие подробности проекта он не раскрыл, но сообщил, что группа планирует приступить к работам во второй половине 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных