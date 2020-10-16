Группа «Основа» купила транспортно-пересадочный узел на севере Москвы

Группа «Основа» купила транспортно-пересадочный узел на севере МосквыОна планирует построить там крупный многофункциональный комплекс
Фирма «Оникс» стала победителем аукциона по продаже 100% акций АО «ТПУ «Ростокино», следует из протокола торгов. Последнему, как следует из лотовой документации, принадлежат 25 зданий примерно на 18 000 кв. м, которые расположены почти на 13 га (в аренду оформлены лишь 2,3 га) на пр-те Мира, рядом со станцией Московского центрального кольца Ростокино.
В ЕГРЮЛ зарегистрировано несколько десятков компаний с названием «Оникс». Конечный бенефициар одной из них – закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Родные просторы», который владеет рядом фирм, связанных с девелоперской группой «Основа». Ее президент Александр Ручьев подтвердил «Ведомостям», что именно его компания стала победителем торгов по ТПУ «Ростокино». По его словам, на 2,3 га на пр-те Мира девелопер планирует построить многофункциональный комплекс площадью 171 000 кв. м. Другие подробности проекта он не раскрыл, но сообщил, что группа планирует приступить к работам во второй половине 2021 г.