Группа «Основа» купила транспортно-пересадочный узел на севере Москвы

В ЕГРЮЛ зарегистрировано несколько десятков компаний с названием «Оникс». Конечный бенефициар одной из них – закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Родные просторы», который владеет рядом фирм, связанных с девелоперской группой «Основа». Ее президент Александр Ручьев подтвердил «Ведомостям», что именно его компания стала победителем торгов по ТПУ «Ростокино». По его словам, на 2,3 га на пр-те Мира девелопер планирует построить многофункциональный комплекс площадью 171 000 кв. м. Другие подробности проекта он не раскрыл, но сообщил, что группа планирует приступить к работам во второй половине 2021 г.