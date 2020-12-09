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Как развиваюся территории у Москвы-реки

Активное благоустройство набережных выгодно и городу, и застройщикам
Софья Ручко
Донстрой

Протяженность Москвы-реки в пределах МКАД составляет 83 км, ее набережных – 196 км. Как и во множестве российских городов, кроме, пожалуй, Санкт-Петербурга, где набережные сразу задумывались как парадные фасады города, в столице река долго использовалась только в утилитарных целях, о красоте ее обрамления речи не шло. По данным Дом.РФ, 752 российских города из 1117 расположены на берегах водоемов, но за пять лет было благоустроено только 10% от всех набережных. 

Задний двор городов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных