Как развиваюся территории у Москвы-реки

Протяженность Москвы-реки в пределах МКАД составляет 83 км, ее набережных – 196 км. Как и во множестве российских городов, кроме, пожалуй, Санкт-Петербурга, где набережные сразу задумывались как парадные фасады города, в столице река долго использовалась только в утилитарных целях, о красоте ее обрамления речи не шло. По данным Дом.РФ, 752 российских города из 1117 расположены на берегах водоемов, но за пять лет было благоустроено только 10% от всех набережных.