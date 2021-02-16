Девелоперы оценивают серьезность спроса на ИЖС и малоэтажное домостроение

Философ и публицист Нассим Талеб, автор теории «черных лебедей» в экономике, в апреле 2020 г. в интервью РБК заявил, что притягательность мегаполисов подорвет не столько вирус, сколько распространение удаленной работы и дистанционного обучения. Весной 2020 г. агентство Bloomberg опубликовало релиз «Как спроектировать город в эпоху после пандемии». В Балтиморе архитекторы, дизайнеры и урбанисты переосмысливали общественные пространства и выпустили «Руководство по разработке идей для дистанцирования». В Китае провели конкурс проектов для нового города Сюнъань: ключевая идея – принцип автономных кварталов. Жилье нового типа должно быть обеспечено всем необходимым (энергия, ресурсы и проч., включая мастерские с 3D-принтерами в первых этажах). «Кто-то изобретает вакцины, и весь мир ждет, затаив дыхание. А кто-то другой делает работу не менее глобальной значимости – формирует новые стандарты городской среды, кварталы, которые в состоянии держать удар», – замечает Наталья Осетрова, руководитель проекта города-курорта Gatchina Gardens.