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Девелоперы оценивают серьезность спроса на ИЖС и малоэтажное домостроение

Маржинальность малоэтажных проектов ниже, чем высокоплотной застройки
Дмитрий Синочкин
Частная школа, построенная рядом с поселком «Ламбери» в Энколове, – пока исключение, а не правило на загородном рынке Ленинградской области /Журнал «Пригород»

Про массовый исход населения из городов громко заговорили еще в первую волну пандемии – по факту он не состоялся, но тенденция замечена, подхвачена и уже оказывает влияние на рынок.

Философ и публицист Нассим Талеб, автор теории «черных лебедей» в экономике, в апреле 2020 г. в интервью РБК заявил, что притягательность мегаполисов подорвет не столько вирус, сколько распространение удаленной работы и дистанционного обучения. Весной 2020 г. агентство Bloomberg опубликовало релиз «Как спроектировать город в эпоху после пандемии». В Балтиморе архитекторы, дизайнеры и урбанисты переосмысливали общественные пространства и выпустили «Руководство по разработке идей для дистанцирования». В Китае провели конкурс проектов для нового города Сюнъань: ключевая идея – принцип автономных кварталов. Жилье нового типа должно быть обеспечено всем необходимым (энергия, ресурсы и проч., включая мастерские с 3D-принтерами в первых этажах). «Кто-то изобретает вакцины, и весь мир ждет, затаив дыхание. А кто-то другой делает работу не менее глобальной значимости – формирует новые стандарты городской среды, кварталы, которые в состоянии держать удар», – замечает Наталья Осетрова, руководитель проекта города-курорта Gatchina Gardens.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных