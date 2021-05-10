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Логистический оператор DPD закрыл одну из крупнейших сделок со складами в этом году

Он арендовал 30 000 кв. м в логопарке «Южные врата» в Домодедове
Дарья Молоткова
По итогам 2021 г. в Московском регионе будет введено рекордное количество новых складских объектов /ABACA / ТАСС

Девелоперская компания Radius Group построит для логистического оператора DPD складской терминал на 30 000 кв. м на территории логопарка «Южные врата» в Домодедове. Об этом «Ведомостям» рассказали исполнительный директор Radius Group Захар Вальков, директор по операциям DPD в России Анна Матвеева, а также Александр Кулаков, партнер Cushman & Wakefield (выступала консультантом сделки).

По их словам, после введения объекта в эксплуатацию компания возьмет эти площади в аренду сроком более чем на 10 лет. Порядка 25 000 кв. м планируется ввести в эксплуатацию в начале 2022 г. (функционировать этот терминал начнет только в III квартале), оставшиеся площади – годом позже. Инвестиции в проект стороны оценивают в 2 млрд руб.

DPD – один из крупнейших операторов экспресс-доставки и логистики в России. Компания входит в международную DPDgroup, которая является второй по величине сетью доставки посылок в Европе (до 1,9 млрд посылок ежегодно). По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка российской компании по итогам 2020 г. составила 18 млрд руб., чистая прибыль – 926,9 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных