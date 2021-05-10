Логистический оператор DPD закрыл одну из крупнейших сделок со складами в этом году

По их словам, после введения объекта в эксплуатацию компания возьмет эти площади в аренду сроком более чем на 10 лет. Порядка 25 000 кв. м планируется ввести в эксплуатацию в начале 2022 г. (функционировать этот терминал начнет только в III квартале), оставшиеся площади – годом позже. Инвестиции в проект стороны оценивают в 2 млрд руб.