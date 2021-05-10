Логистический оператор DPD закрыл одну из крупнейших сделок со складами в этом году

Логистический оператор DPD закрыл одну из крупнейших сделок со складами в этом годуОн арендовал 30 000 кв. м в логопарке «Южные врата» в Домодедове
Девелоперская компания Radius Group построит для логистического оператора DPD складской терминал на 30 000 кв. м на территории логопарка «Южные врата» в Домодедове. Об этом «Ведомостям» рассказали исполнительный директор Radius Group Захар Вальков, директор по операциям DPD в России Анна Матвеева, а также Александр Кулаков, партнер Cushman & Wakefield (выступала консультантом сделки).
По их словам, после введения объекта в эксплуатацию компания возьмет эти площади в аренду сроком более чем на 10 лет. Порядка 25 000 кв. м планируется ввести в эксплуатацию в начале 2022 г. (функционировать этот терминал начнет только в III квартале), оставшиеся площади – годом позже. Инвестиции в проект стороны оценивают в 2 млрд руб.
DPD – один из крупнейших операторов экспресс-доставки и логистики в России. Компания входит в международную DPDgroup, которая является второй по величине сетью доставки посылок в Европе (до 1,9 млрд посылок ежегодно). По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка российской компании по итогам 2020 г. составила 18 млрд руб., чистая прибыль – 926,9 млн руб.