Недостроенный торговый центр «Торжок» в Химках могут снести

Недостроенный торговый центр «Торжок» в Химках могут снестиДевелоперы договариваются со структурой «Сбера» о строительстве на его месте жилья
Управляющая компания «Сбер капитал» ведет переговоры с крупными застройщиками жилья о продаже недостроенного торгового центра «Торжок» в Химках. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этим объектом, а также источник, близкий к продавцу. Они утверждают, что основным претендентом на этот актив выступает группа «Самолет». Ее управляющий директор Владимир Комар сообщил, что компания постоянно рассматривает десятки проектов, однако по этой площадке решение на данный момент не принято. Представитель «Сбера» от комментариев отказался, запрос в «Сбер капитал» остался без ответа.
Девелоперский холдинг «Рикс групп» планировал застроить участок площадью 14 га на пересечении МКАД и Ленинградского шоссе еще более 10 лет назад. Изначально там хотели возвести многофункциональный комплекс «Химки-сити», но в 2011 г. концепция проекта была пересмотрена в пользу торгового центра «Торжок» общей площадью почти 130 000 кв. м. В 2016 г. в отношении ООО «Статус» (юридический владелец площадки) началась процедура банкротства, к этому времени комплекс был готов наполовину (57 715 кв. м).
Спустя год правительство Московской области сообщило, что «Торжок» могут купить китайские инвесторы для создания на его месте крупнейшего в Подмосковье ритейл-парка. Но сделка так и не состоялась. В 2018 г. комплекс в рамках процедуры банкротства выкупила за 5,2 млрд руб. компания ООО «СБК Регион» (принадлежит «Сбер капиталу»). С тех пор она ищет покупателя на «Торжок», говорят два консультанта, работавших с объектом. По их словам, сначала он был практически неинтересен инвесторам из-за высокой стоимости. Но после введения льготной ипотеки на новостройки в 2020 г. и последовавшего за этим роста цен на квартиры его покупку начали рассматривать девелоперы жилья, среди которых «Самолет», говорят собеседники «Ведомостей».