Недостроенный торговый центр «Торжок» в Химках могут снести

Спустя год правительство Московской области сообщило, что «Торжок» могут купить китайские инвесторы для создания на его месте крупнейшего в Подмосковье ритейл-парка. Но сделка так и не состоялась. В 2018 г. комплекс в рамках процедуры банкротства выкупила за 5,2 млрд руб. компания ООО «СБК Регион» (принадлежит «Сбер капиталу»). С тех пор она ищет покупателя на «Торжок», говорят два консультанта, работавших с объектом. По их словам, сначала он был практически неинтересен инвесторам из-за высокой стоимости. Но после введения льготной ипотеки на новостройки в 2020 г. и последовавшего за этим роста цен на квартиры его покупку начали рассматривать девелоперы жилья, среди которых «Самолет», говорят собеседники «Ведомостей».