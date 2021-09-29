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Структура бывшего сенатора Леонида Лебедева продала офис «Новосущевский»

Это крупнейшая сделка в офисном сегменте Москвы в 2021 году
Дарья Молоткова Екатерина Бурлакова
«Новосущевский» – бизнес-центр класса «Б» / Apollax Group

Apollax Group приобрела у компании «Синтез» экс-сенатора Леонида Лебедева бизнес-центр «Новосущевский» общей площадью 37 960 кв. м, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с одной из сторон сделки. Главный исполнительный директор Apollax Group Петр Седунов эту информацию подтвердил. По его словам, компания приобрела актив в инвестиционных целях, он поможет ей сформировать качественный портфель с высоким потенциалом роста его стоимости. Другие подробности сделки он не раскрыл. Запрос в «Синтез» остался без ответа, связаться с Лебедевым «Ведомостям» не удалось.

Apollax Group, созданная бизнесменом Ильей Беляевым и его партнерами в 2017 г., специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость. В ее портфеле уже пять бизнес-центров общей площадью 50 000 кв. м, указано на сайте компании. В их числе «Меридиан», «Лесная, 43», «Мелиора» и т. д. Покупка «Новосущевского» позволит компании нарастить портфель до 100 000 кв. м, пояснил Седунов. В прошлом году компания также сообщила о создании собственной сети гибких офисов – Apollax Space. Инвестиции в этот проект она оценивала в 250 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных