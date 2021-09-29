Структура бывшего сенатора Леонида Лебедева продала офис «Новосущевский»Это крупнейшая сделка в офисном сегменте Москвы в 2021 году
Apollax Group приобрела у компании «Синтез» экс-сенатора Леонида Лебедева бизнес-центр «Новосущевский» общей площадью 37 960 кв. м, рассказали «Ведомостям» два консультанта, работавших с одной из сторон сделки. Главный исполнительный директор Apollax Group Петр Седунов эту информацию подтвердил. По его словам, компания приобрела актив в инвестиционных целях, он поможет ей сформировать качественный портфель с высоким потенциалом роста его стоимости. Другие подробности сделки он не раскрыл. Запрос в «Синтез» остался без ответа, связаться с Лебедевым «Ведомостям» не удалось.
Apollax Group, созданная бизнесменом Ильей Беляевым и его партнерами в 2017 г., специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость. В ее портфеле уже пять бизнес-центров общей площадью 50 000 кв. м, указано на сайте компании. В их числе «Меридиан», «Лесная, 43», «Мелиора» и т. д. Покупка «Новосущевского» позволит компании нарастить портфель до 100 000 кв. м, пояснил Седунов. В прошлом году компания также сообщила о создании собственной сети гибких офисов – Apollax Space. Инвестиции в этот проект она оценивала в 250 млн руб.