Структура бывшего сенатора Леонида Лебедева продала офис «Новосущевский»

Apollax Group, созданная бизнесменом Ильей Беляевым и его партнерами в 2017 г., специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость. В ее портфеле уже пять бизнес-центров общей площадью 50 000 кв. м, указано на сайте компании. В их числе «Меридиан», «Лесная, 43», «Мелиора» и т. д. Покупка «Новосущевского» позволит компании нарастить портфель до 100 000 кв. м, пояснил Седунов. В прошлом году компания также сообщила о создании собственной сети гибких офисов – Apollax Space. Инвестиции в этот проект она оценивала в 250 млн руб.