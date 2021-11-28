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Девелопер Glorax может выкупить российский бизнес холдинга YIT

Финская компания уже объявила о своем возможном уходе из России
Антон Филатов
Сейчас большая часть проектов девелопера находится в Санкт-Петербурге / Glorax

Glorax договаривается с финским строительным холдингом YIT о покупке его российского бизнеса. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам потенциальной сделки. Эту информацию подтверждают и два консультанта, работавших с компаниями.

По их словам, девелопер уже начал due diligence активов YIT, эту процедуру планируется завершить до конца года. Речь идет о приобретении всех проектов финского холдинга в разных регионах России, их продаваемая площадь – примерно 500 000 кв. м, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель Glorax от комментариев отказался. 22 ноября YIT сообщила, что совет директоров группы принял решение пересмотреть стратегию развития своего бизнеса в России. Один из возможных вариантов – продажа активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных