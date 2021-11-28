Девелопер Glorax может выкупить российский бизнес холдинга YIT

По их словам, девелопер уже начал due diligence активов YIT, эту процедуру планируется завершить до конца года. Речь идет о приобретении всех проектов финского холдинга в разных регионах России, их продаваемая площадь – примерно 500 000 кв. м, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель Glorax от комментариев отказался. 22 ноября YIT сообщила, что совет директоров группы принял решение пересмотреть стратегию развития своего бизнеса в России. Один из возможных вариантов – продажа активов.