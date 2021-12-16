«Дон-строй инвест» продал часть бывшей территории завода «Серп и Молот» на востоке Москвы

«Дон-строй инвест» продал часть бывшей территории завода «Серп и Молот» на востоке МосквыПартнер девелопера Stone Hedge может построить там крупный многофункциональный комплекс
Компания «Дон-строй инвест» продала права на земельный участок общей площадью 4,59 га, расположенный на бывшей территории завода «Серп и Молот» в районе ш. Энтузиастов. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. Покупателя они не знают. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, этот участок находится в аренде у ООО «Золоторожский». 9 декабря владельцем этой фирмы стал бизнесмен Андрей Степанов. Опрошенные «Ведомостями» консультанты называют его финансовым партнером владельца девелоперской компании Stone Hedge Максима Гейзера. В частности, Степанов, согласно «СПАРК-Интерфаксу», владеет таксомоторным парком № 12 на ул. Вавилова. На его территории Stone Hedge совместно с инвестфондом «Смарт проперти инвестментс» (им управляет «Альфа-капитал») планирует построить деловой комплекс почти на 70 000 кв. м. Степанов через своего знакомого от комментариев отказался. Так же поступили представители «Дон-строй инвеста» и Stone Hedge.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что Stone Hedge может выступить партнером Степанова и по застройке участка на бывшей территории «Серпа и Молота». Сама компания специализируется на возведении коммерческой и жилой недвижимости, а также редевелопменте промышленных объектов. Ее портфель – 600 000 кв. м, сказано на ее сайте. Среди проектов – апарт-комплексы Art Residence на месте фабрики «БАТ-Ява» на 3-й ул. Ямского Поля и Tribeca Apartments на месте завода им. Калмыкова на Нижней Красносельской улице, офисные комплексы Stone Towers и «Stone Савеловская» недалеко от Савеловского вокзала.