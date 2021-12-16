«Дон-строй инвест» продал часть бывшей территории завода «Серп и Молот» на востоке Москвы

Компания «Дон-строй инвест» продала права на земельный участок общей площадью 4,59 га, расположенный на бывшей территории завода «Серп и Молот» в районе ш. Энтузиастов. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. Покупателя они не знают. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, этот участок находится в аренде у ООО «Золоторожский». 9 декабря владельцем этой фирмы стал бизнесмен Андрей Степанов. Опрошенные «Ведомостями» консультанты называют его финансовым партнером владельца девелоперской компании Stone Hedge Максима Гейзера. В частности, Степанов, согласно «СПАРК-Интерфаксу», владеет таксомоторным парком № 12 на ул. Вавилова. На его территории Stone Hedge совместно с инвестфондом «Смарт проперти инвестментс» (им управляет «Альфа-капитал») планирует построить деловой комплекс почти на 70 000 кв. м. Степанов через своего знакомого от комментариев отказался. Так же поступили представители «Дон-строй инвеста» и Stone Hedge.