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«Дон-строй инвест» продал часть бывшей территории завода «Серп и Молот» на востоке Москвы

Партнер девелопера Stone Hedge может построить там крупный многофункциональный комплекс
Дарья Молоткова Антон Филатов
Офисы становятся все больше востребованы у покупателей и арендаторов / Максим Стулов / Ведомости

Компания «Дон-строй инвест» продала права на земельный участок общей площадью 4,59 га, расположенный на бывшей территории завода «Серп и Молот» в районе ш. Энтузиастов. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой площадкой. Покупателя они не знают. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, этот участок находится в аренде у ООО «Золоторожский». 9 декабря владельцем этой фирмы стал бизнесмен Андрей Степанов. Опрошенные «Ведомостями» консультанты называют его финансовым партнером владельца девелоперской компании Stone Hedge Максима Гейзера. В частности, Степанов, согласно «СПАРК-Интерфаксу», владеет таксомоторным парком № 12 на ул. Вавилова. На его территории Stone Hedge совместно с инвестфондом «Смарт проперти инвестментс» (им управляет «Альфа-капитал») планирует построить деловой комплекс почти на 70 000 кв. м. Степанов через своего знакомого от комментариев отказался. Так же поступили представители «Дон-строй инвеста» и Stone Hedge.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что Stone Hedge может выступить партнером Степанова и по застройке участка на бывшей территории «Серпа и Молота». Сама компания специализируется на возведении коммерческой и жилой недвижимости, а также редевелопменте промышленных объектов. Ее портфель – 600 000 кв. м, сказано на ее сайте. Среди проектов – апарт-комплексы Art Residence на месте фабрики «БАТ-Ява» на 3-й ул. Ямского Поля и Tribeca Apartments на месте завода им. Калмыкова на Нижней Красносельской улице, офисные комплексы Stone Towers и «Stone Савеловская» недалеко от Савеловского вокзала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных