Группа «Эталон» и «Страна девелопмент» могут построить 1 млн кв. м жилья в Москве и Тюмени

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство компании «Эталон-регионы» (входит в группу «Эталон») о приобретении 50% долей в ООО «Страна-эталон», следует из информации, опубликованной на ее сайте. «Страна-эталон», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит тюменскому девелоперу «Страна девелопмент». Согласно Росреестру, компания владеет правами на два земельных участка общей площадью 11,6 га на пересечении кольцевой дороги и Интернациональной улицы рядом с аэропортом «Плеханово» в Тюмени. Ранее «Страна девелопмент» сообщал, что планирует построить в микрорайоне Плеханово 307 000 кв. м жилья: это должен был быть один из первых пилотных проектов по строительству жилого микрорайона с использованием инфраструктурных облигаций.