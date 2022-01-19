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Группа «Эталон» и «Страна девелопмент» могут построить 1 млн кв. м жилья в Москве и Тюмени

Девелоперы все чаще создают партнерства друг с другом
Дарья Молоткова Антон Филатов
У «Эталона» и «Страна девелопмента» есть большие планы совместной реализации жилых проектов / Максим Стулов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство компании «Эталон-регионы» (входит в группу «Эталон») о приобретении 50% долей в ООО «Страна-эталон», следует из информации, опубликованной на ее сайте. «Страна-эталон», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит тюменскому девелоперу «Страна девелопмент». Согласно Росреестру, компания владеет правами на два земельных участка общей площадью 11,6 га на пересечении кольцевой дороги и Интернациональной улицы рядом с аэропортом «Плеханово» в Тюмени. Ранее «Страна девелопмент» сообщал, что планирует построить в микрорайоне Плеханово 307 000 кв. м жилья: это должен был быть один из первых пилотных проектов по строительству жилого микрорайона с использованием инфраструктурных облигаций.

Представитель «Страна девелопмента» от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных