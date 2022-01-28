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«Сберлогистика» закроет одну из крупнейших сделок на рынке складов

Компания арендует логопарк на 107 000 кв. м на северо-востоке Подмосковья
Антон Филатов Дарья Молоткова
Компания арендует логопарк на 107 000 кв. м на северо-востоке Подмосковья / Евгений Разумный / Ведомости

«Сберлогистика» арендует у PNK Group склад на 107 000 кв. м в логопарке «PNK парк Пушкино – 2» на Ярославском шоссе на северо-востоке Подмосковья, рассказали три консультанта, работавших с компаниями, и подтвердил источник, близкий к одной из них. По их словам, сделка или уже закрыта, или завершится в самое ближайшее время. Она пройдет по схеме built-to-suit, знает руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин. То есть PNK Group предстоит построить этот объект. Представители PNK Group, «Сберлогистики» и компании Knight Frank, которая выступает консультантом этой сделки, от комментариев отказались.

Условия сделки между сторонами не известны. Руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости Cushman & Wakefield Егор Дорофеев полагает, что инвестиции в строительство нового логистического комплекса для «Сберлогистики» могут составить около 4,5 млрд руб. Бумагин оценивает затраты в 6,2 млрд руб. Арендатор будет платить за новый склад 5800–6000 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС и расходов на эксплуатацию, подсчитал региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers Виктор Афанасенко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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