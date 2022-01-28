«Сберлогистика» закроет одну из крупнейших сделок на рынке складов

«Сберлогистика» арендует у PNK Group склад на 107 000 кв. м в логопарке «PNK парк Пушкино – 2» на Ярославском шоссе на северо-востоке Подмосковья, рассказали три консультанта, работавших с компаниями, и подтвердил источник, близкий к одной из них. По их словам, сделка или уже закрыта, или завершится в самое ближайшее время. Она пройдет по схеме built-to-suit, знает руководитель отдела складских и индустриальных помещений JLL Евгений Бумагин. То есть PNK Group предстоит построить этот объект. Представители PNK Group, «Сберлогистики» и компании Knight Frank, которая выступает консультантом этой сделки, от комментариев отказались.