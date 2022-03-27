Бывший топ-менеджер «Лукойла» Раппопорт и «Сбер» выкупают крупный логопарк в Москве

На самих участках на Бусиновской Горке, по данным Росреестра, расположены склады общей площадью около 60 000 кв. м. Еще один комплекс на 41 000 кв. м находится в недостроенном состоянии, знают два консультанта, работавших с этими объектами. По их данным, приобретение земли – это только часть сделки, «БМПК капитал» намерен получить контроль и над самим логопарком, который сейчас принадлежит фирме «Бусиновский многофункциональный перегрузочный комплекс» (Бусиновский МПК): она также находится в стадии банкротства, ее имущество выставлено на торги. В прошлом году «БМПК капитал» выкупил у банка права требования почти на 2 млрд руб. к этой компании, став ее основным кредитором. Тогда участники рынка предполагали, что эта сделка связана с желанием компании получить права на заложенное имущество, т. е. складской комплекс на Бусиновской Горке. Представитель IPC подтвердил, что компания в перспективе намерена «активно развивать действующий складской комплекс с возможностью дополнительных инвестиций в достройку второй очереди, в том числе для размещения дата-центров и компаний электронной коммерции». Представитель «Сбера» от комментариев отказался.