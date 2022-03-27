Бывший топ-менеджер «Лукойла» Раппопорт и «Сбер» выкупают крупный логопарк в Москве

Бывший топ-менеджер «Лукойла» Раппопорт и «Сбер» выкупают крупный логопарк в МосквеТакие объекты исторически пользуются большим спросом из-за дефицита складов в столице
Компания «БМПК капитал», принадлежащая структурам «Сбера» и фирме Industry Partners Corporation (IPC) бывшего топ-менеджера «Лукойла» Александра Раппопорта, получила права на 6,2 га на Бусиновской Горке в Западном Дегунине на севере Москвы. Как следует из информации, опубликованной на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротствах, четыре земельных участка по этому адресу были выставлены на торги в рамках реализации имущества ООО «Бусиновский ЛПК» за 385 млн руб. Желающих купить эти активы не нашлось, сказано в протоколе аукциона, поэтому залоговый кредитор этой фирмы – «БМПК капитал» – принял решение оставить их за собой по цене 77 млн руб.
На самих участках на Бусиновской Горке, по данным Росреестра, расположены склады общей площадью около 60 000 кв. м. Еще один комплекс на 41 000 кв. м находится в недостроенном состоянии, знают два консультанта, работавших с этими объектами. По их данным, приобретение земли – это только часть сделки, «БМПК капитал» намерен получить контроль и над самим логопарком, который сейчас принадлежит фирме «Бусиновский многофункциональный перегрузочный комплекс» (Бусиновский МПК): она также находится в стадии банкротства, ее имущество выставлено на торги. В прошлом году «БМПК капитал» выкупил у банка права требования почти на 2 млрд руб. к этой компании, став ее основным кредитором. Тогда участники рынка предполагали, что эта сделка связана с желанием компании получить права на заложенное имущество, т. е. складской комплекс на Бусиновской Горке. Представитель IPC подтвердил, что компания в перспективе намерена «активно развивать действующий складской комплекс с возможностью дополнительных инвестиций в достройку второй очереди, в том числе для размещения дата-центров и компаний электронной коммерции». Представитель «Сбера» от комментариев отказался.