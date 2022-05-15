Как Disney строит города мечты

На специально купленном во Флориде участке земли должен был появиться город-сад на 20 000 человек, где вокруг многоэтажного делового центра кругами расположено малоэтажное жилье. Дисней скончался в декабре 1966 г. EPCOT был торжественно открыт в 1982 г. на территории парка «Мир Уолта Диснея», но, кроме названия, он не имел ничего общего с задумкой великого аниматора: это был парк развлечений, посвященный передовым технологиям и странам мира.