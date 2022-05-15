Как Disney строит города мечты

Как Disney строит города мечтыDisney затеяла масштабный девелоперский проект – сеть поселков в США под брендом Storyliving. Но предыдущие градостроительные затеи нанесли имиджу Disney немалый урон
Перед смертью Уолт Дисней задумался о том, чтобы строить не только развлекательные парки, а целые города, где люди заживут как в сказке. В октябре 1966 г., всего за несколько дней до того, как ему поставили диагноз «рак легких», Дисней снял рекламный фильм об EPCOT (Experimental Prototype Community of Tomorrow, «Экспериментальный прототип сообщества завтрашнего дня»).
На специально купленном во Флориде участке земли должен был появиться город-сад на 20 000 человек, где вокруг многоэтажного делового центра кругами расположено малоэтажное жилье. Дисней скончался в декабре 1966 г. EPCOT был торжественно открыт в 1982 г. на территории парка «Мир Уолта Диснея», но, кроме названия, он не имел ничего общего с задумкой великого аниматора: это был парк развлечений, посвященный передовым технологиям и странам мира.