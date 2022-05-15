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PNK Group построит в Новосибирске еще почти 900 000 кв. м складов

Несмотря на кризис, новых логистических площадей в регионе по-прежнему не хватает
Дарья Молоткова
В регионах наблюдается дефицит складов, в связи с чем ритейлерам довольно сложно найти требуемые площади / Андрей Гордеев / Ведомости

PNK Group запускает в Новосибирске два новых складских проекта общей площадью 875 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Об этом также знают два консультанта, работавших с девелопером.

Инвестиции в оба комплекса составят суммарно около 50 млрд руб., уточняет представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных