PNK Group построит в Новосибирске еще почти 900 000 кв. м складов

PNK Group построит в Новосибирске еще почти 900 000 кв. м складовНесмотря на кризис, новых логистических площадей в регионе по-прежнему не хватает
PNK Group запускает в Новосибирске два новых складских проекта общей площадью 875 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Об этом также знают два консультанта, работавших с девелопером.
Инвестиции в оба комплекса составят суммарно около 50 млрд руб., уточняет представитель компании.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам