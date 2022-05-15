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Рядом с нацпарком «Лосиный остров» может появиться жилой квартал на 4,5 млн кв. м

Структура Минобороны выставила на продажу 159 га на северо-востоке Москвы
Дарья Молоткова
Земельные участки Минобороны формально не входят в особо охраняемую зону парка «Лосиный остров» / Василий Кузьмиченок / ТАСС

Подконтрольное Министерству обороны АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) выставило на торги 35 земельных участков площадью 159 га, расположенных на ул. Вешних Вод, рядом с национальным парком «Лосиный остров» на северо-востоке Москвы. Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».

Генеральный директор ГУОВ Андрей Назаров эту информацию подтвердил. По его словам, сейчас на этой территории находятся преимущественно объекты производственно-складского назначения (121 объект, включая здание арсенала XIX в., которое, впрочем, не содержится в реестре объектов культурного наследия Москвы. – «Ведомости») – впрочем, большая часть земли, в принципе, не застроена. Решение о продаже этих объектов собеседник «Ведомостей» объясняет тем, что они были признаны непрофильными активами. Из лотовой документации следует, что заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая, начальная стоимость площадки – 24,2 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин называет эту сумму адекватной рынку.

О том, что Минобороны рассматривает продажу своего имущества на ул. Вешних Вод, сообщала газета «Коммерсантъ» еще в 2017 г. Тогда, впрочем, фирма «Гарнизон», которой, по данным источников издания, и были переданы активы для проведения аукциона, это не подтверждала, а сами торги так и не были объявлены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных