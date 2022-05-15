Рядом с нацпарком «Лосиный остров» может появиться жилой квартал на 4,5 млн кв. м

Рядом с нацпарком «Лосиный остров» может появиться жилой квартал на 4,5 млн кв. мСтруктура Минобороны выставила на продажу 159 га на северо-востоке Москвы
Подконтрольное Министерству обороны АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) выставило на торги 35 земельных участков площадью 159 га, расположенных на ул. Вешних Вод, рядом с национальным парком «Лосиный остров» на северо-востоке Москвы. Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан».
Генеральный директор ГУОВ Андрей Назаров эту информацию подтвердил. По его словам, сейчас на этой территории находятся преимущественно объекты производственно-складского назначения (121 объект, включая здание арсенала XIX в., которое, впрочем, не содержится в реестре объектов культурного наследия Москвы. – «Ведомости») – впрочем, большая часть земли, в принципе, не застроена. Решение о продаже этих объектов собеседник «Ведомостей» объясняет тем, что они были признаны непрофильными активами. Из лотовой документации следует, что заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая, начальная стоимость площадки – 24,2 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин называет эту сумму адекватной рынку.
О том, что Минобороны рассматривает продажу своего имущества на ул. Вешних Вод, сообщала газета «Коммерсантъ» еще в 2017 г. Тогда, впрочем, фирма «Гарнизон», которой, по данным источников издания, и были переданы активы для проведения аукциона, это не подтверждала, а сами торги так и не были объявлены.