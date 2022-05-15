Рядом с нацпарком «Лосиный остров» может появиться жилой квартал на 4,5 млн кв. м

Генеральный директор ГУОВ Андрей Назаров эту информацию подтвердил. По его словам, сейчас на этой территории находятся преимущественно объекты производственно-складского назначения (121 объект, включая здание арсенала XIX в., которое, впрочем, не содержится в реестре объектов культурного наследия Москвы. – «Ведомости») – впрочем, большая часть земли, в принципе, не застроена. Решение о продаже этих объектов собеседник «Ведомостей» объясняет тем, что они были признаны непрофильными активами. Из лотовой документации следует, что заявки на участие в аукционе принимаются до 30 мая, начальная стоимость площадки – 24,2 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин называет эту сумму адекватной рынку.