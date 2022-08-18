Связанные с Гагиком Царукяном фирмы не смогли купить два транспортно-пересадочных узла в Москве

Речь идет о торгах по ТПУ «Аминьевское шоссе» и ТПУ «Рязанская», которые прошли в начале июля этого года. В жалобах говорится, что Messier Group подала заявки на участие в этих процедурах, причем за первый лот она при стартовой цене в 83 млн руб. согласилась заплатить 115 млн руб. Это на 30 млн руб. больше, чем предложил второй участник аукциона – фирма «Лидер», 50% которой принадлежит владельцу группы «Ташир» Самвелу Карапетяну. Заявка по второму лоту от СЗ «Мессиер Рязанская» была единственной (95 млн руб. при начальной стоимости в 84,5 млн руб.). Тем не менее конкурсная комиссия обе компании к участию в торгах не допустила из-за отсутствия ряда документов (например, копий отчетов о финансовых результатах за три года). Представители структур Messier Group с этим не согласились и обратились с жалобами в ФАС.