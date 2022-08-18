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Связанные с Гагиком Царукяном фирмы не смогли купить два транспортно-пересадочных узла в Москве

Теперь они добиваются пересмотра итогов аукциона по их продаже
Дарья Молоткова Антон Филатов
Связанные с Гагиком Царукяном фирмы не смогли купить два транспортно-пересадочных узла в Москве / mos.ru

Связанные с девелоперской компанией Messier Group фирмы ООО «СЗ «Мессиер Аминьевская» и ООО «СЗ «Мессиер Рязанская» обратились с Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобами на действия принадлежащей мэрии Москвы компании АО «Мосинжпроект» при проведении аукционов по продаже двух транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Это следует из информации, размещенной на сайте ФАС.

Речь идет о торгах по ТПУ «Аминьевское шоссе» и ТПУ «Рязанская», которые прошли в начале июля этого года. В жалобах говорится, что Messier Group подала заявки на участие в этих процедурах, причем за первый лот она при стартовой цене в 83 млн руб. согласилась заплатить 115 млн руб. Это на 30 млн руб. больше, чем предложил второй участник аукциона – фирма «Лидер», 50% которой принадлежит владельцу группы «Ташир» Самвелу Карапетяну. Заявка по второму лоту от СЗ «Мессиер Рязанская» была единственной (95 млн руб. при начальной стоимости в 84,5 млн руб.). Тем не менее конкурсная комиссия обе компании к участию в торгах не допустила из-за отсутствия ряда документов (например, копий отчетов о финансовых результатах за три года). Представители структур Messier Group с этим не согласились и обратились с жалобами в ФАС.

Запросы «Ведомостей» в стройкомплекс Москвы (владеет «Мосинжпроектом»), Messier Group и «Ташир» остались без ответа. Представитель ФАС сообщил лишь, что жалобы Messier Group в данный момент находятся на рассмотрении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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