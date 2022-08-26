Дом кино в центре Москвы будет перестроен

Проект реконструкции Центрального дома кино, расположенного на Васильевской улице в центре Москвы, сдвинулся с мертвой точки спустя почти 15 лет согласований. 15 августа Москомархитектура выпустила распоряжение об уточнении правил земплепользования и застройки в отношении этого объекта. Два консультанта, работавших с этой площадкой, утверждают, что Союзу кинематографистов России (СК РФ), председателем которого является режиссер Никита Михалков, удалось согласовать параметры застройки участка под этим зданием. Теперь на его месте может появиться комплекс на 29 250 кв. м, который будет включать в себя апартаменты на 10 760 кв. м, киноконцертный зал на 4540 кв. м, помещения непосредственно для нужд самого союза на 3770 кв. м и подземную часть (6500 кв. м). Кроме того, проект предполагает и реставрацию исторического здания общей площадью около 2500 кв. м. Заместитель председателя СК РФ Валерий Тонких эту информацию подтвердил. Получить комментарии представителя Москомархитектуры вчера не удалось.