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Дом кино в центре Москвы будет перестроен

Помимо киноконцертного зала там появится и апарт-комплекс
Дарья Молоткова Антон Филатов
Союз кинематографистов России под руководством режиссера Никиты Михалкова спустя 15 лет согласовал проект реконструкции Дома кино. Там будут в том числе и апартаменты / Дмитрий Коробейников / ТАСС

Проект реконструкции Центрального дома кино, расположенного на Васильевской улице в центре Москвы, сдвинулся с мертвой точки спустя почти 15 лет согласований. 15 августа Москомархитектура выпустила распоряжение об уточнении правил земплепользования и застройки в отношении этого объекта. Два консультанта, работавших с этой площадкой, утверждают, что Союзу кинематографистов России (СК РФ), председателем которого является режиссер Никита Михалков, удалось согласовать параметры застройки участка под этим зданием. Теперь на его месте может появиться комплекс на 29  250 кв. м, который будет включать в себя апартаменты на 10 760 кв. м, киноконцертный зал на 4540 кв. м, помещения непосредственно для нужд самого союза на 3770 кв. м и подземную часть (6500 кв. м). Кроме того, проект предполагает и реставрацию исторического здания общей площадью около 2500 кв. м. Заместитель председателя СК РФ Валерий Тонких эту информацию подтвердил. Получить комментарии представителя Москомархитектуры вчера не удалось.

Центральный дом кино занимает участок, на котором изначально находился Алексеевский народный дом, построенный еще в 1904–1908 гг. по проекту архитектора Владимира Сероцинского. В советский период его использовали как дом культуры, а затем киноклуб. Инициатором организации этого киноклуба выступал Сергей Эйзенштейн. А в 1934 г. здесь открылся Московский дом кино. Учреждение несколько раз переезжало, но в 1968 г. вновь вернулось на Васильевскую улицу. Здание для него в стиле советского модернизма построил архитектор Евгений Стамо. После этого здесь проходили показы фильмов, концерты и выставки фотографий, пройти на которые можно было по членским билетам СК РФ или специальным приглашениям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных