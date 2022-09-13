У двух бывших активов PPF Real Estate опять сменились владельцы

Компания Invest AG, созданная акционерами металлургического холдинга Evraz Александром Абрамовым и Александром Фроловым, 6 сентября стала владельцем ООО «Логистика-А», по данным «СПАРК-Интерфакса». Этой фирме принадлежит 25 га под Чеховом, которые чешская PPF Real Estate планировала использовать под строительство складского комплекса. Весной этого года некоторые активы PPF Real Estate, включая этот участок, перешли ООО «ДДС», которое газета «Коммерсантъ» связывала с группой ИСТ Александра Несиса. На вопрос, имеет ли группа ИСТ какое-либо отношение к сделке по продаже «Логистики-А», ее представитель отвечать не стал. Так же поступили и в PPF Real Estate. Запрос в Invest AG остался без ответа.