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У двух бывших активов PPF Real Estate опять сменились владельцы

Земля под Чеховом перешла акционерам холдинга Evraz, а участок в Сколкове – банку «Хоум кредит»
Антон Филатов Анна Киселева
Денис Абрамов / Ведомости

Компания Invest AG, созданная акционерами металлургического холдинга Evraz Александром Абрамовым и Александром Фроловым, 6 сентября стала владельцем ООО «Логистика-А», по данным «СПАРК-Интерфакса». Этой фирме принадлежит 25 га под Чеховом, которые чешская PPF Real Estate планировала использовать под строительство складского комплекса. Весной этого года некоторые активы PPF Real Estate, включая этот участок, перешли ООО «ДДС», которое газета «Коммерсантъ» связывала с группой ИСТ Александра Несиса. На вопрос, имеет ли группа ИСТ какое-либо отношение к сделке по продаже «Логистики-А», ее представитель отвечать не стал. Так же поступили и в PPF Real Estate. Запрос в Invest AG остался без ответа.

Рыночную стоимость участка директор компании «Ricci | Склады» Дмитрий Герастовский оценивает в 625 млн руб. По словам старшего директора отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антона Алябьева, на нем можно построить логистический комплекс общей площадью 125 000 кв. м. Инвестиции в этот проект он оценивает в 5,6–6,2 млрд руб. По словам Алябьева, южное направление Московской области традиционно востребовано у арендаторов и покупателей индустриальной недвижимости.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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