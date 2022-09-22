Чешская PPF Real Estate продала торговый центр «Ярмарка» в Астрахани

Условия сделки не разглашаются. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценивает стоимость «Ярмарки» в 3,7–4,3 млрд руб. Управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф также говорит о 4 млрд руб. По мнению Малахатько, PPF Real Estate, скорее всего, продала этот актив с дисконтом, иначе ей сложно было бы найти покупателя. Она напоминает, что стратегия Central Properties заключается как раз в приобретении объектов с относительно быстрым сроком окупаемости (6–8 лет). При этом компания, по ее словам, получила довольно качественный актив. Малахатько называет «Ярмарку» топовым торговым центром Астрахани, который, несмотря на то что был построен еще в 2011 г., находится в хорошем техническом состоянии.