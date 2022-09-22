Чешская PPF Real Estate продала торговый центр «Ярмарка» в Астрахани

Чешская PPF Real Estate продала торговый центр «Ярмарка» в АстраханиКомпания Central Properties могла заплатить за него около 4 млрд рублей
ООО «СП инвест лимитед» стало владельцем фирмы «Фантом», которой принадлежит торгово-развлекательный центр «Ярмарка» (77 285 кв. м) в Астрахани. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 12 сентября. В базе системы также сказано, что предыдущий собственник этого объекта – чешская PPF Real Estate. Покупателем «Ярмарки» стала компания Central Properties, утверждают два консультанта, работавших с участниками сделки. Это подтверждается и данными ЕГРЮЛа. «СП инвест лимитед» принадлежит также фирма «НЧ менеджмент», руководителем которой является гендиректор Central Properties Сергей Егоров. Ее президент Денис Степанов говорит, что торговый комплекс планируется внести в фонд под управлением УК Parus Asset Management (занимается управлением фондами недвижимости и продажей их паев инвесторам). Представитель PPF Real Estate от комментариев отказался.
Условия сделки не разглашаются. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценивает стоимость «Ярмарки» в 3,7–4,3 млрд руб. Управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф также говорит о 4 млрд руб. По мнению Малахатько, PPF Real Estate, скорее всего, продала этот актив с дисконтом, иначе ей сложно было бы найти покупателя. Она напоминает, что стратегия Central Properties заключается как раз в приобретении объектов с относительно быстрым сроком окупаемости (6–8 лет). При этом компания, по ее словам, получила довольно качественный актив. Малахатько называет «Ярмарку» топовым торговым центром Астрахани, который, несмотря на то что был построен еще в 2011 г., находится в хорошем техническом состоянии.