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Ввод новых складов в России, несмотря на кризис, растет

Этому способствовал рекордный спрос на логистическую недвижимость во время пандемии коронавируса
Дарья Молоткова
Основной спрос на склады по-прежнему формируют ритейлеры / Евгений Разумный / Ведомости

С января по сентябрь 2022 г. в России было сдано в эксплуатацию 1,8 млн кв. м складов, говорится в отчете консалтинговой компании Knight Frank Russia. Это на 13% больше, чем годом ранее. Схожие цифры приводит и старший директор отдела складской и промышленной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. По его данным, в этом году ввели 1,9 млн кв. м логистической недвижимости, прирост за год составил 5%. Разницу в подсчетах консультанты объясняют разными методиками сбора информации. Они учитывают только качественные логистические комплексы, но к этой категории относят разные объекты.

Больше всего складов было построено в Московском регионе – 1,1 млн кв. м, по данным Knight Frank Russia. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала года ввели 160 000 кв. м. Лидерами среди других российских регионов стали Ростов-на-Дону (306 000 кв. м), Казань (270 000 кв. м) и Воронеж (216 000 кв. м). С этим согласен и Алябьев, который добавляет, что логистические центры активно строят еще и в Самаре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных