Ввод новых складов в России, несмотря на кризис, растет

Ввод новых складов в России, несмотря на кризис, растетЭтому способствовал рекордный спрос на логистическую недвижимость во время пандемии коронавируса
С января по сентябрь 2022 г. в России было сдано в эксплуатацию 1,8 млн кв. м складов, говорится в отчете консалтинговой компании Knight Frank Russia. Это на 13% больше, чем годом ранее. Схожие цифры приводит и старший директор отдела складской и промышленной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. По его данным, в этом году ввели 1,9 млн кв. м логистической недвижимости, прирост за год составил 5%. Разницу в подсчетах консультанты объясняют разными методиками сбора информации. Они учитывают только качественные логистические комплексы, но к этой категории относят разные объекты.
Больше всего складов было построено в Московском регионе – 1,1 млн кв. м, по данным Knight Frank Russia. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала года ввели 160 000 кв. м. Лидерами среди других российских регионов стали Ростов-на-Дону (306 000 кв. м), Казань (270 000 кв. м) и Воронеж (216 000 кв. м). С этим согласен и Алябьев, который добавляет, что логистические центры активно строят еще и в Самаре.