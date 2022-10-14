Ввод новых складов в России, несмотря на кризис, растет

С января по сентябрь 2022 г. в России было сдано в эксплуатацию 1,8 млн кв. м складов, говорится в отчете консалтинговой компании Knight Frank Russia. Это на 13% больше, чем годом ранее. Схожие цифры приводит и старший директор отдела складской и промышленной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев. По его данным, в этом году ввели 1,9 млн кв. м логистической недвижимости, прирост за год составил 5%. Разницу в подсчетах консультанты объясняют разными методиками сбора информации. Они учитывают только качественные логистические комплексы, но к этой категории относят разные объекты.