Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке.
Распродажа года →

Структура Игоря Рубинера может построить крупный жилой комплекс на юго-западе Москвы

Она выкупила у Capital Group участок на ул. Лобачевского
Дарья Молоткова Антон Филатов
Стоимость участка на ул. Лобачевского оценивается примерно в 6–7 млрд руб. / Максим Стулов / Ведомости

Связанная с девелоперской компанией «Град» структура «Град плаза» стала владельцем фирмы «Таймслот», которой принадлежат права на земельный участок площадью 2,9 га на ул. Лобачевского на юго-западе столицы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 27 декабря. Продавец – крупный московский девелопер Capital Group. Его представитель от комментариев отказался. Запрос в «Град» остался без ответа.

Владельцами «Град плазы», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выступают бизнесмен Игорь Рубинер и его партнер Денис Кротов. Рубинер считается одним из крупнейших лендлордов Московской области. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что он продавал участки под строительство торговых центров группе «Ашан» и Crocus Group, в 2010 г. его земельный банк оценивался в 500 га. У бизнесмена также есть и девелоперские проекты: например, он является совладельцем премиального комплекса «Русские сезоны», который строится в центре столицы на Пятницкой. А его компания «Град» занимается возведением микрорайона «Красногорский» в Подмосковье. Связаться с ним «Ведомостям» не удалось.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных