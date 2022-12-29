Структура Игоря Рубинера может построить крупный жилой комплекс на юго-западе Москвы

Владельцами «Град плазы», согласно данным «СПАРК-Интерфакса», выступают бизнесмен Игорь Рубинер и его партнер Денис Кротов. Рубинер считается одним из крупнейших лендлордов Московской области. Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что он продавал участки под строительство торговых центров группе «Ашан» и Crocus Group, в 2010 г. его земельный банк оценивался в 500 га. У бизнесмена также есть и девелоперские проекты: например, он является совладельцем премиального комплекса «Русские сезоны», который строится в центре столицы на Пятницкой. А его компания «Град» занимается возведением микрорайона «Красногорский» в Подмосковье. Связаться с ним «Ведомостям» не удалось.