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Ozon арендовал крупный логопарк на востоке Подмосковья вместо Aliexpress

Это крупнейшая сделка на рынке складов в 2022 году
Дарья Молоткова Антон Филатов
Андрей Гордеев / Ведомости

Ozon договорился с региональным девелопером «Адва» об аренде у него порядка 100 000 кв. м в логопарке «Обухово», который строится на Горьковском шоссе на востоке Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом. Представитель Ozon эту информацию подтвердил. По его словам, компания заключила сделку с «Адва» в самом конце 2022 г. Общая площадь комплекса, который займет интернет-ритейлер, составила 110 000 кв. м. Ввод его в эксплуатацию запланирован на вторую половину этого года

Представитель «Адва» на запрос «Ведомостей» не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных