Ozon арендовал крупный логопарк на востоке Подмосковья вместо Aliexpress

Ozon договорился с региональным девелопером «Адва» об аренде у него порядка 100 000 кв. м в логопарке «Обухово», который строится на Горьковском шоссе на востоке Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этим объектом. Представитель Ozon эту информацию подтвердил. По его словам, компания заключила сделку с «Адва» в самом конце 2022 г. Общая площадь комплекса, который займет интернет-ритейлер, составила 110 000 кв. м. Ввод его в эксплуатацию запланирован на вторую половину этого года