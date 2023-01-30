Экс-губернатор Тверской области может построить яхт-клуб на Клязьминском водохранилище

Зеленин был губернатором Тверской области с 2003 по 2011 г., а покинув госслужбу, занялся бизнесом, в основном связанным с сельским хозяйством. Сейчас ему принадлежит 20% компании «Саначиноагро», которая занимается производством и переработкой овощей открытого грунта (картофель, морковь, лук, свекла, чеснок). В январе 2023 г. «Дебаркадер» стал владельцем миноритарных долей в нескольких структурах производителя молочной продукции «Русское молоко» Василия Бойко-Великого. Заместитель гендиректора последнего Анна Бойко-Великая в интервью отраслевому изданию DairyNews говорила, что общая доля Зеленина в холдинге не превышает 3% и он никак не повлияет на работу всего холдинга. С экс-губернатором Тверской области связывают и несколько ресторанов и баров в Твери, в частности Penates, Pino Grigio, «Старый чемодан», «Ленинград». Сам Зеленин на вопросы «Ведомостей» не ответил.