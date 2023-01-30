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Экс-губернатор Тверской области может построить яхт-клуб на Клязьминском водохранилище

Структура Зеленина выкупила участок на севере Подмосковья, совладельцами которого были сооснователь «Сибуглемета» Бухтояров и банкир Курочкин
Дарья Молоткова Алексей Полухин Антон Филатов
Зеленин был губернатором Тверской области с 2003 по 2011 г., а покинув госслужбу, занялся бизнесом / Владимир Трефилов / РИА Новости

Компания «Дебаркадер», принадлежащая бывшему губернатору Тверской области Дмитрию Зеленину, стала победителем аукциона по продаже имущества фирмы «Парусный центр». Как следует из материалов, опубликованных на сайте Единого реестра сведений о банкротстве, «Дебаркадер» выкупит в общей сложности 9,4 га на берегу залива Красная Горка на Клязьминском водохранилище на севере Подмосковья. Он предложил 54,9 млн руб. за четыре земельных участка, сказано в протоколе торгов. Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский считает эту цену рыночной. Связаться с представителем «Дебаркадера» «Ведомостям» не удалось.

Зеленин был губернатором Тверской области с 2003 по 2011 г., а покинув госслужбу, занялся бизнесом, в основном связанным с сельским хозяйством. Сейчас ему принадлежит 20% компании «Саначиноагро», которая занимается производством и переработкой овощей открытого грунта (картофель, морковь, лук, свекла, чеснок). В январе 2023 г. «Дебаркадер» стал владельцем миноритарных долей в нескольких структурах производителя молочной продукции «Русское молоко» Василия Бойко-Великого. Заместитель гендиректора последнего Анна Бойко-Великая в интервью отраслевому изданию DairyNews говорила, что общая доля Зеленина в холдинге не превышает 3% и он никак не повлияет на работу всего холдинга. С экс-губернатором Тверской области связывают и несколько ресторанов и баров в Твери, в частности Penates, Pino Grigio, «Старый чемодан», «Ленинград». Сам Зеленин на вопросы «Ведомостей» не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных