Экс-губернатор Тверской области может построить яхт-клуб на Клязьминском водохранилище

Экс-губернатор Тверской области может построить яхт-клуб на Клязьминском водохранилищеСтруктура Зеленина выкупила участок на севере Подмосковья, совладельцами которого были сооснователь «Сибуглемета» Бухтояров и банкир Курочкин
Компания «Дебаркадер», принадлежащая бывшему губернатору Тверской области Дмитрию Зеленину, стала победителем аукциона по продаже имущества фирмы «Парусный центр». Как следует из материалов, опубликованных на сайте Единого реестра сведений о банкротстве, «Дебаркадер» выкупит в общей сложности 9,4 га на берегу залива Красная Горка на Клязьминском водохранилище на севере Подмосковья. Он предложил 54,9 млн руб. за четыре земельных участка, сказано в протоколе торгов. Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский считает эту цену рыночной. Связаться с представителем «Дебаркадера» «Ведомостям» не удалось.
Зеленин был губернатором Тверской области с 2003 по 2011 г., а покинув госслужбу, занялся бизнесом, в основном связанным с сельским хозяйством. Сейчас ему принадлежит 20% компании «Саначиноагро», которая занимается производством и переработкой овощей открытого грунта (картофель, морковь, лук, свекла, чеснок). В январе 2023 г. «Дебаркадер» стал владельцем миноритарных долей в нескольких структурах производителя молочной продукции «Русское молоко» Василия Бойко-Великого. Заместитель гендиректора последнего Анна Бойко-Великая в интервью отраслевому изданию DairyNews говорила, что общая доля Зеленина в холдинге не превышает 3% и он никак не повлияет на работу всего холдинга. С экс-губернатором Тверской области связывают и несколько ресторанов и баров в Твери, в частности Penates, Pino Grigio, «Старый чемодан», «Ленинград». Сам Зеленин на вопросы «Ведомостей» не ответил.