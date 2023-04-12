C начала года продано и сдано в аренду более 600 000 кв. м складов

Общий объем сделок на складском рынке Московского региона в I квартале 2023 г. составил 605 000 кв. м, сказано в отчете консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это самый высокий показатель за первые три месяца года за всю историю наблюдений. Для сравнения: в январе – марте 2022 г. было сдано в аренду и продано около 240 000 кв. м складов. Активность в начале года на рынке логистической недвижимости заметили и другие консультанты. По данным руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай, объем сделок в этом сегменте в январе – марте составил 522 000 кв. м, это в 2,4 раза больше, чем было годом ранее. Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев называет ситуацию нетипичной. По его словам, традиционно первые три месяца года уступают другим кварталам.