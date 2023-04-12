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C начала года продано и сдано в аренду более 600 000 кв. м складов

Это один из самых высоких показателей за всю историю рынка
Дарья Молоткова
Евгений Разумный / Ведомости

Общий объем сделок на складском рынке Московского региона в I квартале 2023 г. составил 605 000 кв. м, сказано в отчете консалтинговой компании NF Group. По ее данным, это самый высокий показатель за первые три месяца года за всю историю наблюдений. Для сравнения: в январе – марте 2022 г. было сдано в аренду и продано около 240 000 кв. м складов. Активность в начале года на рынке логистической недвижимости заметили и другие консультанты. По данным руководителя департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерины Ногай, объем сделок в этом сегменте в январе – марте составил 522 000 кв. м, это в 2,4 раза больше, чем было годом ранее. Старший директор отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев называет ситуацию нетипичной. По его словам, традиционно первые три месяца года уступают другим кварталам.

В частности, в этом году интернет-ритейлер Ozon договорился с региональным девелопером PST Development об аренде у него логистического комплекса общей площадью порядка 130 000 кв. м в Ватутинках в новой Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных