«Киевская площадь» нашла партнера по застройке территории бывшего рынка «Эмерал»Вместе с группой «Самолет» она построит там жилой квартал на 850 000 кв. м
«Киевская площадь» договорилась с группой «Самолет» о партнерстве по застройке 28,4 га в Восточном Бирюлеве, рассказали «Ведомостям» представители обеих сторон. По их словам, там появится 849 000 кв. м недвижимости, из которых 647 000 кв. м – жилье, остальное – коммерческие и инфраструктурные объекты. «Самолет» будет девелопером этого проекта, пояснил представитель компании. Другие детали сотрудничества стороны не раскрывают.
На самой площадке ранее находился рынок «Эмерал», куда переехали торговцы Черкизовского рынка после его ликвидации. В 2011 г. мэрия Москвы разрешила построить на территории «Эмерала» многофункциональный комплекс на 229 900 кв. м. Заниматься этим проектом должна была компания Симона и Алексея Юсуфовых, которая и владела участком. Но в 2015 г. площадку за 1,5 млрд руб. выкупила «Киевская площадь». В 2019 г. РБК сообщал, что новый инвестор хочет возвести в Восточном Бирюлеве тематический парк развлечений Ferrari World (аналогичный комплекс сейчас работает в Абу-Даби). Затем от этого проекта отказались в пользу логопарка на 100 000 кв. м. Но уже в 2022 г. градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство на месте «Эмерала» жилого квартала.
«Киевская площадь» – крупнейший владелец объектов коммерческой недвижимости в России. Компания занимает 1-е место в рейтинге «Короли российской недвижимости» журнала Forbes. Ее арендный доход за 2022 г., по подсчетам издания, составил $1,66 млрд. Среди ее проектов – торговые центры «Европейский» и «Садовод», фудмолл «Депо», спортивный комплекс «Олимпийский», ТРЦ «Щелковский». В этом году она выкупила 5 га за гостиницей Radisson Collection Hotel Moscow (ранее «Украина») на Кутузовском проспекте.
Группа «Самолет» – один из крупнейших застройщиков массового жилья в России. По данным Единого ресурса застройщиков, в активной стройке у нее сейчас находится 3,56 млн кв. м жилья. Ее земельный банк оценивается в 34,2 млн кв. м. Среди ее проектов – «Спутник» в Мякинине и др. Акционеры группы – экс-миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. Совладелец одной из компаний группы – «Самолет две столицы», которая строит в Москве и Санкт-Петербурге, – Максим Воробьев, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева. Его структуре принадлежит 25% долей в компании.
«Киевская площадь» и ее совладелец Год Нисанов в начале сентября 2021 г. выкупили 10% акций «Самолета». Решение было принято в связи с тем, что «накопленный опыт двух компаний в сфере девелопмента в совокупности создаст новые перспективы для всей отрасли», говорилось в сообщении сторон.
Партнерство по застройке «Эмерала» кажется опрошенным «Ведомостями» консультантам оправданным. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин указывает, что «Самолету» за счет такого сотрудничества не придется тратить деньги на покупку участка. «Киевская площадь» же, по его словам, сможет увеличить выручку проекта за счет привлечения в него девелопера, который как раз специализируется на массовом жилье.
Инвестиции в строительство жилого комплекса на территории «Эмерала» Рывкин оценивает в 75–85 млрд руб., выручку от продажи только жилой части – в 120–130 млрд руб. Жилье в этом месте будет востребовано, говорят консультанты. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов указывает, что конкуренция в районе пока низкая – масштабных проектов в непосредственной близости сегодня нет. Тем более что «Самолет» часто предлагает покупателям квартир интересные финансовые продукты, повышая привлекательность своих проектов.