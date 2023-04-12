«Киевская площадь» нашла партнера по застройке территории бывшего рынка «Эмерал»

На самой площадке ранее находился рынок «Эмерал», куда переехали торговцы Черкизовского рынка после его ликвидации. В 2011 г. мэрия Москвы разрешила построить на территории «Эмерала» многофункциональный комплекс на 229 900 кв. м. Заниматься этим проектом должна была компания Симона и Алексея Юсуфовых, которая и владела участком. Но в 2015 г. площадку за 1,5 млрд руб. выкупила «Киевская площадь». В 2019 г. РБК сообщал, что новый инвестор хочет возвести в Восточном Бирюлеве тематический парк развлечений Ferrari World (аналогичный комплекс сейчас работает в Абу-Даби). Затем от этого проекта отказались в пользу логопарка на 100 000 кв. м. Но уже в 2022 г. градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила строительство на месте «Эмерала» жилого квартала.