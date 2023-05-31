«Всеинструменты.ру» арендовал 60 000 кв. м в логистическом комплексе на юго-востоке Подмосковья

Решение «Всеинструменты.ру» по аренде площадей в «Быкове» ее директор по развитию товародвижения Артем Серенков объясняет тем, что компания сейчас наращивает присутствие в регионах и в Подмосковье. Управляющий партнер NT Properties Владислав Рябов указывает, что из этого объекта удобно доставлять товары как в Москву, так и в другие города страны. Ставка аренды в этом логопарке может составлять порядка 5600–5700 руб. за кв. м в год (без учета операционных расходов и НДС), подсчитал региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко. Рябов говорит о 8500–8700 руб. за кв. м в год (включая данные затраты). Таким образом, ритейлер будет ежегодно тратить на этот объект до 530,7 млн руб.