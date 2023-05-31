«Всеинструменты.ру» арендовал 60 000 кв. м в логистическом комплексе на юго-востоке Подмосковья

«Всеинструменты.ру» арендовал 60 000 кв. м в логистическом комплексе на юго-востоке ПодмосковьяЭто одна из крупнейших сделок на рынке складов в этом году
Компания «Всеинструменты.ру» договорилась со складским девелопером «АТ-Инвест» об аренде у него 61 000 кв. м в логистическом комплексе «Быково», расположенном в одноименном поселке в Раменском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании IBC Real Estate, которая выступала консультантом данной сделки. Информацию о ней подтвердили представитель «Всеинструменты.ру» и коммерческий директор «АТ-Инвеста» Екатерина Фадеева. Другие детали они не сообщили, уточнив лишь, что договор аренды был подписан на длительный срок.
«Всеинструменты.ру» – один из крупнейших интернет-магазинов по продаже товаров для дома, строительства и ремонта. Он создан в 2006 г. студентами МФТИ Виктором Кузнецовым, Александром Гольцовым и Николаем Гудовских. Сейчас у компании, по ее собственным данным, более 700 пунктов выдачи заказов в 279 городах России. Ассортимент – более 1 млн единиц товаров. Выручка интернет-ритейлера в 2022 г. составила 84,9 млрд руб., что на 53,7% больше, чем годом ранее. Компания входит в топ-3 игроков сегмента товаров для дома и ремонта, по версии Infoline.
Решение «Всеинструменты.ру» по аренде площадей в «Быкове» ее директор по развитию товародвижения Артем Серенков объясняет тем, что компания сейчас наращивает присутствие в регионах и в Подмосковье. Управляющий партнер NT Properties Владислав Рябов указывает, что из этого объекта удобно доставлять товары как в Москву, так и в другие города страны. Ставка аренды в этом логопарке может составлять порядка 5600–5700 руб. за кв. м в год (без учета операционных расходов и НДС), подсчитал региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко. Рябов говорит о 8500–8700 руб. за кв. м в год (включая данные затраты). Таким образом, ритейлер будет ежегодно тратить на этот объект до 530,7 млн руб.
Выбор объекта опрошенные «Ведомостями» консультанты связывают с несколькими факторами. Старший директор отдела складской и промышленной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев отмечает, что «Быково» находится всего в 18 км от МКАД, возле Новорязанского шоссе, рядом с одноименной железнодорожной станцией. У него качественный пул арендаторов, указывает он. К тому же, сейчас на складском рынке Московской области наблюдается дефицит предложения крупных блоков – от 30 000 кв. м, напоминает руководитель по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. Доля свободных площадей по итогам I квартала 2023 г. составила 1,9%, а объем спроса – 369 000 кв. м, что превосходит результаты аналогичного периода прошлого года в два раза, указывает Афанасенко.
Аренда «Всеинструменты.ру» площадей в логистическом комплексе «Быково» – третья крупнейшая на складском рынке в этом году. Пока рекорд принадлежит интернет-ритейлеру Ozon, для которого девелопер PST Development строит в Ватутинках логистический комплекс общей площадью порядка 130 000 кв. м. Кроме того, логистический оператор СДЭК снял у девелопера PNK group 89 000 кв. м в складском комплексе «PNK парк МКАД-М4» на юге Московской области.