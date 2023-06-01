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На месте бывшей штаб-квартиры «Моспромстроя» в центре Москвы появится апарт-комплекс

Девелопер Glincom перестроит офис на Малой Дмитровке в элитный клубный дом
Дарья Молоткова Антон Филатов
Девелопер Glincom планирует разместить в здании на Малой Дмитровке в центре Москвы элитный апарт-комплекс на 12 000 кв. м. / Андрей Гордеев / Ведомости

Девелопер Glincom планирует разместить в здании на Малой Дмитровке в центре Москвы элитный апарт-комплекс на 12 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» его представитель. Он уточняет, что речь идет не о новом строительстве, а о редевелопменте существующего объекта. После окончания работ там появится клубный дом Moz art на 76 апартаментов, говорит собеседник «Ведомостей». О том, что Glincom планирует реализовать проект на Малой Дмитровке, знают и два консультанта, работавших с данным комплексом.

По данным портала «Узнай Москву», сейчас на участке общей площадью 0,15 га по этому адресу находится доходный дом Костяковой, построенный в 1911 г. До этого там была шелково-ткацкая фабрика Ильи Красноселова, но все строения мануфактуры сгорели во время пожара 1812 г. Уже в наше время в здании находился офис входящей в группу «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева компании «Моспромстрой» (она участвовала в строительстве храма Христа Спасителя, мемориала Победы на Поклонной горе и проч.). В 2020 г. газета «Коммерсантъ» сообщала, что «Моспромстрой» ищет покупателя на комплекс на Малой Дмитровке. Тогда основным претендентом на него издание называло девелопера Vesper, но сделка с ним не состоялась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных