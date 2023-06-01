На месте бывшей штаб-квартиры «Моспромстроя» в центре Москвы появится апарт-комплекс

По данным портала «Узнай Москву», сейчас на участке общей площадью 0,15 га по этому адресу находится доходный дом Костяковой, построенный в 1911 г. До этого там была шелково-ткацкая фабрика Ильи Красноселова, но все строения мануфактуры сгорели во время пожара 1812 г. Уже в наше время в здании находился офис входящей в группу «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева компании «Моспромстрой» (она участвовала в строительстве храма Христа Спасителя, мемориала Победы на Поклонной горе и проч.). В 2020 г. газета «Коммерсантъ» сообщала, что «Моспромстрой» ищет покупателя на комплекс на Малой Дмитровке. Тогда основным претендентом на него издание называло девелопера Vesper, но сделка с ним не состоялась.