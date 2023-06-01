На месте бывшей штаб-квартиры «Моспромстроя» в центре Москвы появится апарт-комплекс

На месте бывшей штаб-квартиры «Моспромстроя» в центре Москвы появится апарт-комплексДевелопер Glincom перестроит офис на Малой Дмитровке в элитный клубный дом
Девелопер Glincom планирует разместить в здании на Малой Дмитровке в центре Москвы элитный апарт-комплекс на 12 000 кв. м, рассказал «Ведомостям» его представитель. Он уточняет, что речь идет не о новом строительстве, а о редевелопменте существующего объекта. После окончания работ там появится клубный дом Moz art на 76 апартаментов, говорит собеседник «Ведомостей». О том, что Glincom планирует реализовать проект на Малой Дмитровке, знают и два консультанта, работавших с данным комплексом.
По данным портала «Узнай Москву», сейчас на участке общей площадью 0,15 га по этому адресу находится доходный дом Костяковой, построенный в 1911 г. До этого там была шелково-ткацкая фабрика Ильи Красноселова, но все строения мануфактуры сгорели во время пожара 1812 г. Уже в наше время в здании находился офис входящей в группу «Сафмар» миллиардера Михаила Гуцериева компании «Моспромстрой» (она участвовала в строительстве храма Христа Спасителя, мемориала Победы на Поклонной горе и проч.). В 2020 г. газета «Коммерсантъ» сообщала, что «Моспромстрой» ищет покупателя на комплекс на Малой Дмитровке. Тогда основным претендентом на него издание называло девелопера Vesper, но сделка с ним не состоялась.