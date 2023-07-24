Бывшее здание советского министерства в центре Москвы сменило владельца

Инвестиционно-девелоперская компания Rossmils продала бывшее здание Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, расположенное на Большой Садовой улице в центре Москвы. Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Там сказано, что весной 2023 г. его новым владельцем стал ЗПИФ «Бруко», который находится под управлением компании «Контрада капитал». Пайщики фонда не раскрываются. Представитель УК на запрос «Ведомостей» не ответил. Также поступили и в Rossmils. Здание на 13 740 кв. м на Большой Садовой улице было построено в 1910 г. С 1963 г. использовалось для нужд Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. Уже в 1990-х гг. перешло в собственность корпорации «Монтажспецстрой», которую в 2013 г. выкупила Rossmils (создана частными инвесторами из Азербайджана). В здании ранее располагался популярный клуб Б2.