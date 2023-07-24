Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Бывшее здание советского министерства в центре Москвы сменило владельца

Новый собственник комплекса может действовать в интересах Совкомбанка
Дарья Молоткова Антон Филатов
Яндекс.Карты

Инвестиционно-девелоперская компания Rossmils продала бывшее здание Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, расположенное на Большой Садовой улице в центре Москвы. Это следует из выписки Росреестра, с которой ознакомились «Ведомости». Там сказано, что весной 2023 г. его новым владельцем стал ЗПИФ «Бруко», который находится под управлением компании «Контрада капитал». Пайщики фонда не раскрываются. Представитель УК на запрос «Ведомостей» не ответил. Также поступили и в Rossmils. Здание на 13 740 кв. м на Большой Садовой улице было построено в 1910 г. С 1963 г. использовалось для нужд Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР. Уже в 1990-х гг. перешло в собственность корпорации «Монтажспецстрой», которую в 2013 г. выкупила Rossmils (создана частными инвесторами из Азербайджана). В здании ранее располагался популярный клуб Б2.

Rossmils сперва планировала перестроить здание бывшего министерства в апарт-комплекс на 68 люксовых резиденций в партнерстве с Roberto Cavalli. Но уже в 2019 г. она изменила планы, заявив, что на Большой Садовой улице откроется гостинично-апартаментный комплекс под управлением AC Hotels by Marriott. Но и этот проект так и не был реализован.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных