Жилой девелопер «Гранель» построит крупный складской комплекс под Троицком

Жилой девелопер «Гранель» построит крупный складской комплекс под ТроицкомЗастройщики в последние годы возводят такие объекты, чтобы получить льготы от мэрии Москвы
ГК «Гранель» приобрела порядка 47 га в новой Москве, этот участок находится в деревне Терехово недалеко от Троицка. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Источник, близкий к ней, эту информацию подтвердил, но другие детали сделки и планы по освоению участка раскрыть отказался. По словам консультантов, девелопер намерен построить на купленной площадке складской комплекс. Они также уточняют, что у компании давно были планы по выходу в сегмент логистической недвижимости и она искала территорию под реализацию подобного проекта. Представитель девелопера от комментариев отказался. Так же поступили в компании CORE.XP, которая выступала консультантом этой сделки.
Склад под Троицком станет первым логистическим проектом в портфеле ГК «Гранель». Сама компания специализируется на строительстве жилья. Сейчас в ее портфеле 6,5 млн кв. м, а в активной стройке, по данным Единого ресурса застройщиков, 1 млн кв. м недвижимости. Среди проектов – «Императорские Мытищи», «Инновация» в Одинцове, «Тринити» на Дмитровском шоссе, My Priority на Волгоградском проспекте и на Малой Почтовой. Владелец группы – ее президент Ильшат Нигматуллин.