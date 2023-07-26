Жилой девелопер «Гранель» построит крупный складской комплекс под Троицком

ГК «Гранель» приобрела порядка 47 га в новой Москве, этот участок находится в деревне Терехово недалеко от Троицка. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Источник, близкий к ней, эту информацию подтвердил, но другие детали сделки и планы по освоению участка раскрыть отказался. По словам консультантов, девелопер намерен построить на купленной площадке складской комплекс. Они также уточняют, что у компании давно были планы по выходу в сегмент логистической недвижимости и она искала территорию под реализацию подобного проекта. Представитель девелопера от комментариев отказался. Так же поступили в компании CORE.XP, которая выступала консультантом этой сделки.