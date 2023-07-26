Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

Жилой девелопер «Гранель» построит крупный складской комплекс под Троицком

Застройщики в последние годы возводят такие объекты, чтобы получить льготы от мэрии Москвы
Дарья Молоткова
Евгений Разумный / Ведомости

ГК «Гранель» приобрела порядка 47 га в новой Москве, этот участок находится в деревне Терехово недалеко от Троицка. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с компанией. Источник, близкий к ней, эту информацию подтвердил, но другие детали сделки и планы по освоению участка раскрыть отказался. По словам консультантов, девелопер намерен построить на купленной площадке складской комплекс. Они также уточняют, что у компании давно были планы по выходу в сегмент логистической недвижимости и она искала территорию под реализацию подобного проекта. Представитель девелопера от комментариев отказался. Так же поступили в компании CORE.XP, которая выступала консультантом этой сделки.

Склад под Троицком станет первым логистическим проектом в портфеле ГК «Гранель». Сама компания специализируется на строительстве жилья. Сейчас в ее портфеле 6,5 млн кв. м, а в активной стройке, по данным Единого ресурса застройщиков, 1 млн кв. м недвижимости. Среди проектов – «Императорские Мытищи», «Инновация» в Одинцове, «Тринити» на Дмитровском шоссе, My Priority на Волгоградском проспекте и на Малой Почтовой. Владелец группы – ее президент Ильшат Нигматуллин.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных