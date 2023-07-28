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Структура экс-владельцев «Югры» Хотиных может лишиться бизнес-центра «Красный богатырь»

Сбербанк подал иск о ее банкротстве
Дарья Молоткова
kb-center.ru

Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом АО «Инвестиционная компания (ИК) «Северная звезда», на балансе которого находится бизнес-центр «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице на северо-востоке Москвы. Из картотеки арбитражных дел следует, что заявление было принято 12 июля. Других деталей в нем пока нет. Представитель Сбербанка на запрос «Ведомостей» не ответил.

«Красный богатырь» общей площадью порядка 135 000 кв. м появился в ходе реконструкции бывших зданий одноименного обувного завода (не работает с середины 2000-х гг.). Его конечными бенефициарами считаются совладельцы банка «Югра» Алексей и Юрий Хотины. Они долгое время являлись одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Им принадлежало порядка 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м. Получить комментарии представителя Хотина вчера не удалось, запрос на официальную почту бизнес-центра остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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