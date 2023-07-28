Структура экс-владельцев «Югры» Хотиных может лишиться бизнес-центра «Красный богатырь»

Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом АО «Инвестиционная компания (ИК) «Северная звезда», на балансе которого находится бизнес-центр «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице на северо-востоке Москвы. Из картотеки арбитражных дел следует, что заявление было принято 12 июля. Других деталей в нем пока нет. Представитель Сбербанка на запрос «Ведомостей» не ответил.