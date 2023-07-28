Структура экс-владельцев «Югры» Хотиных может лишиться бизнес-центра «Красный богатырь»Сбербанк подал иск о ее банкротстве
Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Москвы о признании банкротом АО «Инвестиционная компания (ИК) «Северная звезда», на балансе которого находится бизнес-центр «Красный богатырь» на Краснобогатырской улице на северо-востоке Москвы. Из картотеки арбитражных дел следует, что заявление было принято 12 июля. Других деталей в нем пока нет. Представитель Сбербанка на запрос «Ведомостей» не ответил.
«Красный богатырь» общей площадью порядка 135 000 кв. м появился в ходе реконструкции бывших зданий одноименного обувного завода (не работает с середины 2000-х гг.). Его конечными бенефициарами считаются совладельцы банка «Югра» Алексей и Юрий Хотины. Они долгое время являлись одними из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. Им принадлежало порядка 40 объектов в Москве общей площадью 2,1 млн кв. м. Получить комментарии представителя Хотина вчера не удалось, запрос на официальную почту бизнес-центра остался без ответа.