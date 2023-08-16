Компания Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ покупает бизнес-центр Orbital рядом с «Москва-сити»

У офисного комплекса Orbital (27 271 кв. м), который строится недалеко от делового центра «Москва-сити» на 3-й Магистральной улице, меняется владелец. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с ним. По словам одного из них, переговоры о приобретении этого бизнес-центра сейчас ведут структуры, связанные с миллиардером Аркадием Ротенбергом. Другой консультант уточняет, что покупатель – одна из компаний, которая входит в группу «Нацпроектстрой». Один из ее учредителей – Ротенберг, напоминает он. Представитель самой группы информацию о приобретении объекта подтвердил. Он уточнил, что «оно сделано в рамках дальнейшего развития «Нацпроектстроя». Детали сделки собеседник «Ведомостей» не раскрыл.