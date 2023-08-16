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Компания Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ покупает бизнес-центр Orbital рядом с «Москва-сити»

Это один из немногих оставшихся в Москве свободных офисных комплексов большой площади
Дарья Молоткова Александр Волобуев
Бизнес-центр Orbital возводится компанией Ultima Development / Orbital

У офисного комплекса Orbital (27 271 кв. м), который строится недалеко от делового центра «Москва-сити» на 3-й Магистральной улице, меняется владелец. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с ним. По словам одного из них, переговоры о приобретении этого бизнес-центра сейчас ведут структуры, связанные с миллиардером Аркадием Ротенбергом. Другой консультант уточняет, что покупатель – одна из компаний, которая входит в группу «Нацпроектстрой». Один из ее учредителей – Ротенберг, напоминает он. Представитель самой группы информацию о приобретении объекта подтвердил. Он уточнил, что «оно сделано в рамках дальнейшего развития «Нацпроектстроя». Детали сделки собеседник «Ведомостей» не раскрыл.

Группа «Нацпроектстрой» объединяет компании, специализирующиеся на возведении автодорожной, железнодорожной и энергетической инфраструктуры, говорится на ее сайте. О создании этой компании Ротенберг и госкорпорация ВЭБ.РФ договорились еще летом 2019 г. Но их доли официально не раскрывались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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