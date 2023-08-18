Группа «Мангазея» Сергея Янчукова построит жилой комплекс на севере Москвы

«Мангазея» специализируется на добыче золота и газа, венчурных инвестициях, девелопменте, у нее также есть активы в сельскохозяйственной отрасли. В девелоперский портфель группы, по ее собственным данным, входит более 600 000 кв. м недвижимости. Среди ее проектов – жилой комплекс «Интонация» в Щукине, «Ты и я» недалеко от Лосиного острова, «Пикассо» на ул. Озерной и проч. В последнее время компания активно покупает новые площадки. К примеру, она выкупила у группы «Пионер» проект транспортно-пересадочного узла «Открытое шоссе», в рамках которого можно будет возвести около 145 000 кв. м недвижимости. Еще один жилой комплекс на 121 410 кв. м она намерена построить на ул. Большой Тульской: эта площадка была приобретена у московского объединения «Оптика». В начале августа «Мангазея» объявила также о планах строительства 470 000 кв. м недвижимости на территории Северного речного порта – на сегодняшний момент это крупнейший проект группы.