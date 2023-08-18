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Группа «Мангазея» Сергея Янчукова построит жилой комплекс на севере Москвы

Инвестиции в проект оцениваются в 15 млрд руб.
Дарья Молоткова Антон Филатов
На этой площадке компания планирует построить 61 600 кв. м жилья, а также объекты коммерческой недвижимости (2310 кв. м) и физкультурно-оздоровительный центр (2200 кв. м). / Евгений Разумный / Ведомости

ГК «Мангазея» бизнесмена Сергея Янчукова приобрела два участка суммарной площадью 1,4 га между ул. Красноармейской и Степана Супруна недалеко от ст. м «Аэропорт» на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. О сделке также знают два консультанта, работавших с группой. Ее детали им не известны. Сам Янчуков через представителя сообщил «Ведомостям», что на этой площадке компания планирует построить 61 600 кв. м жилья, а также объекты коммерческой недвижимости (2310 кв. м) и физкультурно-оздоровительный центр (2200 кв. м). Сейчас на участках, судя по картам, находится двухэтажное административное здание, в котором расположены различные магазины и спортивный клуб.

«Мангазея» специализируется на добыче золота и газа, венчурных инвестициях, девелопменте, у нее также есть активы в сельскохозяйственной отрасли. В девелоперский портфель группы, по ее собственным данным, входит более 600 000 кв. м недвижимости. Среди ее проектов – жилой комплекс «Интонация» в Щукине, «Ты и я» недалеко от Лосиного острова, «Пикассо» на ул. Озерной и проч. В последнее время компания активно покупает новые площадки. К примеру, она выкупила у группы «Пионер» проект транспортно-пересадочного узла «Открытое шоссе», в рамках которого можно будет возвести около 145 000 кв. м недвижимости. Еще один жилой комплекс на 121 410 кв. м она намерена построить на ул. Большой Тульской: эта площадка была приобретена у московского объединения «Оптика». В начале августа «Мангазея» объявила также о планах строительства 470 000 кв. м недвижимости на территории Северного речного порта – на сегодняшний момент это крупнейший проект группы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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