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У бизнес-центра Loft Ville на Павелецкой набережной меняется владелец

Покупатель, предположительно связанный с ГК «Гранель», может перестроить его в жилье
Дарья Молоткова
loftville.ru

Компания «Элион» стала победителем торгов по продаже имущества ЗАО «Экспотрейд», на балансе которого находится бизнес-центр Loft Ville (83 000 кв. м) и земельный участок площадью 6 га на Павелецкой набережной рядом со ст. м. «Тульская». Это следует из информации, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Там же сказано, что при стартовой цене 6,3 млрд руб. компания согласилась заплатить за актив на 10 млн руб. больше. Помимо нее в аукционе также участвовала фирма «Сталокс», но ее ценовое предложение было ниже, говорится в протоколе торгов.

«Элион» действует в интересах девелопера ГК «Гранель», утверждают два консультанта, работавших с компанией. По данным «СПАРК-Интерфакса», компания принадлежит Олегу Гридневскому. Один из консультантов утверждает, что это сын заместителя директора департамента по сетям и инженерным коммуникациям ГК «Гранель» Владислава Гридневского. Он также является владельцем фирмы «Анмар». Именно эта фирма была указана в качестве инвестора в распоряжении Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории, которая включает в себя и 5,5 га на 5-й Магистральной улице. Площадка входит в портфель «Гранели», напоминают консультанты. Ее представитель от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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