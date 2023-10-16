У бизнес-центра Loft Ville на Павелецкой набережной меняется владелец

У бизнес-центра Loft Ville на Павелецкой набережной меняется владелецПокупатель, предположительно связанный с ГК «Гранель», может перестроить его в жилье
Компания «Элион» стала победителем торгов по продаже имущества ЗАО «Экспотрейд», на балансе которого находится бизнес-центр Loft Ville (83 000 кв. м) и земельный участок площадью 6 га на Павелецкой набережной рядом со ст. м. «Тульская». Это следует из информации, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Там же сказано, что при стартовой цене 6,3 млрд руб. компания согласилась заплатить за актив на 10 млн руб. больше. Помимо нее в аукционе также участвовала фирма «Сталокс», но ее ценовое предложение было ниже, говорится в протоколе торгов.
«Элион» действует в интересах девелопера ГК «Гранель», утверждают два консультанта, работавших с компанией. По данным «СПАРК-Интерфакса», компания принадлежит Олегу Гридневскому. Один из консультантов утверждает, что это сын заместителя директора департамента по сетям и инженерным коммуникациям ГК «Гранель» Владислава Гридневского. Он также является владельцем фирмы «Анмар». Именно эта фирма была указана в качестве инвестора в распоряжении Москомархитектуры о подготовке проекта планировки территории, которая включает в себя и 5,5 га на 5-й Магистральной улице. Площадка входит в портфель «Гранели», напоминают консультанты. Ее представитель от комментариев отказался.