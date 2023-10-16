У бизнес-центра Loft Ville на Павелецкой набережной меняется владелец

Компания «Элион» стала победителем торгов по продаже имущества ЗАО «Экспотрейд», на балансе которого находится бизнес-центр Loft Ville (83 000 кв. м) и земельный участок площадью 6 га на Павелецкой набережной рядом со ст. м. «Тульская». Это следует из информации, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Там же сказано, что при стартовой цене 6,3 млрд руб. компания согласилась заплатить за актив на 10 млн руб. больше. Помимо нее в аукционе также участвовала фирма «Сталокс», но ее ценовое предложение было ниже, говорится в протоколе торгов.