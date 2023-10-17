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На месте АТЦ «Москва» на Каширке откроется первый российско-китайский автоцентр

«Киевская площадь» закрыла крупнейшую сделку на рынке аренды торговой недвижимости за последние годы
Дарья Молоткова Денис Ильюшенков
auto-mos.ru

ГК «Киевская площадь» договорилась с китайской группой Tianya Hengyi Holding Group об открытии в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва» на Каширском шоссе международного автоцентра «Москва-Тянья». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель российской компании.

Он напоминает, что общая площадь комплекса составляет 135 000 кв. м, но центр на первом этапе займет лишь 35 000 кв. м. В этих помещениях до конца 2023 г. появится салон китайских автомобилей. Затем еще на 60 000 кв. м откроются магазины автозапчастей, автоаксессуаров и проч., рассказал управляющий партнер «Москва-Тянья» Чэнь Цзяци. Что будет на оставшихся площадях, собеседники «Ведомостей» не пояснили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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