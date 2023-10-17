На месте АТЦ «Москва» на Каширке откроется первый российско-китайский автоцентр

Он напоминает, что общая площадь комплекса составляет 135 000 кв. м, но центр на первом этапе займет лишь 35 000 кв. м. В этих помещениях до конца 2023 г. появится салон китайских автомобилей. Затем еще на 60 000 кв. м откроются магазины автозапчастей, автоаксессуаров и проч., рассказал управляющий партнер «Москва-Тянья» Чэнь Цзяци. Что будет на оставшихся площадях, собеседники «Ведомостей» не пояснили.