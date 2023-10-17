На месте АТЦ «Москва» на Каширке откроется первый российско-китайский автоцентр«Киевская площадь» закрыла крупнейшую сделку на рынке аренды торговой недвижимости за последние годы
ГК «Киевская площадь» договорилась с китайской группой Tianya Hengyi Holding Group об открытии в автомобильном торговом центре (АТЦ) «Москва» на Каширском шоссе международного автоцентра «Москва-Тянья». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель российской компании.
Он напоминает, что общая площадь комплекса составляет 135 000 кв. м, но центр на первом этапе займет лишь 35 000 кв. м. В этих помещениях до конца 2023 г. появится салон китайских автомобилей. Затем еще на 60 000 кв. м откроются магазины автозапчастей, автоаксессуаров и проч., рассказал управляющий партнер «Москва-Тянья» Чэнь Цзяци. Что будет на оставшихся площадях, собеседники «Ведомостей» не пояснили.
Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам