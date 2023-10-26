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Савеловский рынок на севере Москвы будет перестроен

Столичные власти согласовали на его месте почти 200 000 кв. м недвижимости
Дарья Молоткова Антон Филатов
Ведомости

Мэрия Москвы одобрила застройку территории торгового комплекса «Савеловский», который занимает порядка 7,5 га рядом с Савеловским вокзалом на севере столицы. Это следует из постановления, опубликованного на сайте Москомархитектуры 24 октября. Там сказано, что на месте комплекса появится 187 340 кв. м недвижимости, включая торгово-развлекательный центр на 90 150 кв. м, офис (32 860 кв. м) и гостиницу (63 970 кв. м). Сроки реализации проекта и инвестор в документе не раскрываются.

Савеловский рынок открылся еще в 1998 г. Когда-то он считался третьей по величине торговой площадкой по продаже электроники в Москве после «Горбушкиного двора» и Митинского радиорынка. Его площадь составляла порядка 80 000 кв. м. В 2012 г. рынок был перестроен. Сейчас в его павильонах продают одежду и обувь, товары для детей, для спорта, а также электронику.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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