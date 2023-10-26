Савеловский рынок на севере Москвы будет перестроен

Савеловский рынок открылся еще в 1998 г. Когда-то он считался третьей по величине торговой площадкой по продаже электроники в Москве после «Горбушкиного двора» и Митинского радиорынка. Его площадь составляла порядка 80 000 кв. м. В 2012 г. рынок был перестроен. Сейчас в его павильонах продают одежду и обувь, товары для детей, для спорта, а также электронику.