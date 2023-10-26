Савеловский рынок на севере Москвы будет перестроен

Савеловский рынок на севере Москвы будет перестроенСтоличные власти согласовали на его месте почти 200 000 кв. м недвижимости
Мэрия Москвы одобрила застройку территории торгового комплекса «Савеловский», который занимает порядка 7,5 га рядом с Савеловским вокзалом на севере столицы. Это следует из постановления, опубликованного на сайте Москомархитектуры 24 октября. Там сказано, что на месте комплекса появится 187 340 кв. м недвижимости, включая торгово-развлекательный центр на 90 150 кв. м, офис (32 860 кв. м) и гостиницу (63 970 кв. м). Сроки реализации проекта и инвестор в документе не раскрываются.
Савеловский рынок открылся еще в 1998 г. Когда-то он считался третьей по величине торговой площадкой по продаже электроники в Москве после «Горбушкиного двора» и Митинского радиорынка. Его площадь составляла порядка 80 000 кв. м. В 2012 г. рынок был перестроен. Сейчас в его павильонах продают одежду и обувь, товары для детей, для спорта, а также электронику.