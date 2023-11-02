Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке

«Яндекс» закрыл одну из крупнейших сделок по аренде офисов в этом году

Он снял порядка 13 000 кв. м в бизнес-центре «Аврора бизнес парк» в Замоскворечье
Дарья Молоткова
fortexgroup.ru

«Яндекс» договорился об аренде порядка 13 000 кв. м в офисном комплексе «Аврора бизнес парк», расположенном недалеко от Павелецкого вокзала в Замоскворечье. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, компания уже занимает около 33 000 кв. м в этом комплексе, а теперь она приняла решение об увеличении арендуемых площадей в этом центре. Они также уточняют, что ранее эти помещения снимала консалтинговая компания Б1 (бывшая Ernst & Young). Представитель «Яндекса» информацию о сделке подтвердил, но дополнительную информацию не раскрыл. В O1 Properties, которая управляет объектом, от комментариев отказались.

«Яндекс» сейчас активно развивается, поэтому компании нужны дополнительные офисные площади как для текущих нужд, так и на перспективу, говорят консультанты. Из финансового отчета Yandex N.V. за III квартал 2023 г. следует, что общая численность персонала у нее за год увеличилась на 29% до 25 703 человек, в том числе за счет найма новых сотрудников в проекты «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Облако». Сейчас компания занимает 55 000 кв. м в бизнес-центре «Красная Роза» на ул. Тимура Фрунзе, а также 15 800 кв. м в Lotte Plaza в районе Арбата. Корпорация строит себе новую штаб-квартиру на 170 000 кв. м на ул. Косыгина. Она появится на месте гостиницы «Корстон». Кроме того, в 2021 г. «Яндекс» договорился об аренде 20 833 кв. м в офисном комплексе Neva Towers в деловом центре «Москва-сити».

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных