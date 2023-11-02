«Яндекс» закрыл одну из крупнейших сделок по аренде офисов в этом году

«Яндекс» закрыл одну из крупнейших сделок по аренде офисов в этом годуОн снял порядка 13 000 кв. м в бизнес-центре «Аврора бизнес парк» в Замоскворечье
«Яндекс» договорился об аренде порядка 13 000 кв. м в офисном комплексе «Аврора бизнес парк», расположенном недалеко от Павелецкого вокзала в Замоскворечье. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с данным объектом. По их словам, компания уже занимает около 33 000 кв. м в этом комплексе, а теперь она приняла решение об увеличении арендуемых площадей в этом центре. Они также уточняют, что ранее эти помещения снимала консалтинговая компания Б1 (бывшая Ernst & Young). Представитель «Яндекса» информацию о сделке подтвердил, но дополнительную информацию не раскрыл. В O1 Properties, которая управляет объектом, от комментариев отказались.
«Яндекс» сейчас активно развивается, поэтому компании нужны дополнительные офисные площади как для текущих нужд, так и на перспективу, говорят консультанты. Из финансового отчета Yandex N.V. за III квартал 2023 г. следует, что общая численность персонала у нее за год увеличилась на 29% до 25 703 человек, в том числе за счет найма новых сотрудников в проекты «Яндекс.Поиск», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Облако». Сейчас компания занимает 55 000 кв. м в бизнес-центре «Красная Роза» на ул. Тимура Фрунзе, а также 15 800 кв. м в Lotte Plaza в районе Арбата. Корпорация строит себе новую штаб-квартиру на 170 000 кв. м на ул. Косыгина. Она появится на месте гостиницы «Корстон». Кроме того, в 2021 г. «Яндекс» договорился об аренде 20 833 кв. м в офисном комплексе Neva Towers в деловом центре «Москва-сити».