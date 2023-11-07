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У недостроенного спортивно-гостиничного комплекса во Внукове меняется владелец

Завершить этот объект планирует топ-менеджер структуры АФК «Система»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Скриншот панорам Яндекс.Карт

Бизнесмен Игорь Куров стал победителем торгов по продаже имущества компании «Спортивный комплекс «Внуково» (СК «Внуково»), на балансе которой находится 2,8 га и строения общей площадью 34 988 кв. м на ул. Большой Внуковской на западе Москвы. Это следует из информации, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Там же сказано, что за данный актив Куров согласился заплатить 901 млн руб. На участие в аукционе была подана еще одна заявка, однако она была отклонена, говорится в документации.

Сам Куров, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», как минимум до 2022 г. (более поздних данных нет) был совладельцем компании «Центродорстрой». Из информации на ее сайте следует, что она специализируется на строительстве объектов транспортной инфраструктуры, а именно дорог, мостов, аэродромных взлетно-посадочных полос. В частности, компания занималась реконструкцией аэропорта «Домодедово», а также подобных объектов в других городах России – Брянске, Челябинске, Хабаровске. Кроме того, «Центродорстрой» выступает единым подрядчиком по ремонту всех дорог в Крыму, сообщали ранее власти региона. Запрос в компанию остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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