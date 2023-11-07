У недостроенного спортивно-гостиничного комплекса во Внукове меняется владелец

Сам Куров, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», как минимум до 2022 г. (более поздних данных нет) был совладельцем компании «Центродорстрой». Из информации на ее сайте следует, что она специализируется на строительстве объектов транспортной инфраструктуры, а именно дорог, мостов, аэродромных взлетно-посадочных полос. В частности, компания занималась реконструкцией аэропорта «Домодедово», а также подобных объектов в других городах России – Брянске, Челябинске, Хабаровске. Кроме того, «Центродорстрой» выступает единым подрядчиком по ремонту всех дорог в Крыму, сообщали ранее власти региона. Запрос в компанию остался без ответа.