У недостроенного спортивно-гостиничного комплекса во Внукове меняется владелец

У недостроенного спортивно-гостиничного комплекса во Внукове меняется владелецЗавершить этот объект планирует топ-менеджер структуры АФК «Система»
Бизнесмен Игорь Куров стал победителем торгов по продаже имущества компании «Спортивный комплекс «Внуково» (СК «Внуково»), на балансе которой находится 2,8 га и строения общей площадью 34 988 кв. м на ул. Большой Внуковской на западе Москвы. Это следует из информации, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Там же сказано, что за данный актив Куров согласился заплатить 901 млн руб. На участие в аукционе была подана еще одна заявка, однако она была отклонена, говорится в документации.
Сам Куров, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», как минимум до 2022 г. (более поздних данных нет) был совладельцем компании «Центродорстрой». Из информации на ее сайте следует, что она специализируется на строительстве объектов транспортной инфраструктуры, а именно дорог, мостов, аэродромных взлетно-посадочных полос. В частности, компания занималась реконструкцией аэропорта «Домодедово», а также подобных объектов в других городах России – Брянске, Челябинске, Хабаровске. Кроме того, «Центродорстрой» выступает единым подрядчиком по ремонту всех дорог в Крыму, сообщали ранее власти региона. Запрос в компанию остался без ответа.