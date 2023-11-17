Ozon может арендовать крупный складской комплекс под Троицком

Ozon договаривается об аренде складского комплекса в деревне Терехово недалеко от Троицка в 40 км от Москвы, строительством которого будет заниматься ГК «Гранель». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие со сторонами потенциальной сделки. Данную информацию подтвердил и источник, близкий к одной из компаний.