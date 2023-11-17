Ozon может арендовать крупный складской комплекс под Троицком

Ozon может арендовать крупный складской комплекс под ТроицкомНа этот объект также претендует и другой онлайн-ритейлер – Wildberries
Ozon договаривается об аренде складского комплекса в деревне Терехово недалеко от Троицка в 40 км от Москвы, строительством которого будет заниматься ГК «Гранель». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие со сторонами потенциальной сделки. Данную информацию подтвердил и источник, близкий к одной из компаний.
По словам консультантов, соглашение еще не подписано, однако переговоры находятся на продвинутой стадии. Консультанты также добавляют, что онлайн-ритейлер намерен занять практически весь объект, площадь которого составит порядка 180 000–200 000 кв. м. Представитель ГК «Гранель» от комментариев отказался, в Ozon на вопросы «Ведомостей» не ответили.
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