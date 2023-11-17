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Ozon может арендовать крупный складской комплекс под Троицком

На этот объект также претендует и другой онлайн-ритейлер – Wildberries
Дарья Молоткова
Андрей Гордеев / Ведомости

Ozon договаривается об аренде складского комплекса в деревне Терехово недалеко от Троицка в 40 км от Москвы, строительством которого будет заниматься ГК «Гранель». Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавшие со сторонами потенциальной сделки. Данную информацию подтвердил и источник, близкий к одной из компаний.

По словам консультантов, соглашение еще не подписано, однако переговоры находятся на продвинутой стадии. Консультанты также добавляют, что онлайн-ритейлер намерен занять практически весь объект, площадь которого составит порядка 180 000–200 000 кв. м. Представитель ГК «Гранель» от комментариев отказался, в Ozon на вопросы «Ведомостей» не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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