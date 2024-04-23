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Sminex продаст часть купленного в этом году квартала «Московский шелк»

За бизнес-центр в Хамовниках девелопер может выручить около 5 млрд рублей
Антон Филатов
Екатерина Волкова
www.moscsilk.ru

Девелопер Sminex продает здание офисного комплекса, расположенного на Саввинской набережной в Хамовниках, в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. По их словам, он является частью делового квартала «Московский шелк» (занимает здания бывшей одноименной фабрики), который был выкуплен у структур экс-совладельца «Вимм-билль-данна» Гавриила Юшваева в марте этого года. Представитель Sminex эту информацию подтвердил, уточнив, что общая площадь бизнес-центра – 18 200 кв. м. Участок под этим объектом, согласно стратегии развития территории «Московского шелка», не попадает под застройку, поэтому принято решение его продать, объясняет собеседник «Ведомостей».

Sminex намерена выручить за бизнес-центр на Саввинской набережной, как говорит представитель девелопера, 4,8 млрд руб. Партнер NF Group Станислав Бибик считает, что такая цена соответствует рынку. С этим согласна и управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф, но она оговаривается, что стоимость актива можно считать привлекательной для инвесторов, но при условии, что здание находится в хорошем физическом состоянии и он не обременен долгом. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян добавляет, что цены на офисы в Хамовниках могут доходить до 300 000 руб. за 1 кв. м. То есть в этом случае за бизнес-центр на территории «Московского шелка» можно выручить около 5,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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