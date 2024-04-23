Sminex продаст часть купленного в этом году квартала «Московский шелк»За бизнес-центр в Хамовниках девелопер может выручить около 5 млрд рублей
Девелопер Sminex продает здание офисного комплекса, расположенного на Саввинской набережной в Хамовниках, в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. По их словам, он является частью делового квартала «Московский шелк» (занимает здания бывшей одноименной фабрики), который был выкуплен у структур экс-совладельца «Вимм-билль-данна» Гавриила Юшваева в марте этого года. Представитель Sminex эту информацию подтвердил, уточнив, что общая площадь бизнес-центра – 18 200 кв. м. Участок под этим объектом, согласно стратегии развития территории «Московского шелка», не попадает под застройку, поэтому принято решение его продать, объясняет собеседник «Ведомостей».
Sminex намерена выручить за бизнес-центр на Саввинской набережной, как говорит представитель девелопера, 4,8 млрд руб. Партнер NF Group Станислав Бибик считает, что такая цена соответствует рынку. С этим согласна и управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф, но она оговаривается, что стоимость актива можно считать привлекательной для инвесторов, но при условии, что здание находится в хорошем физическом состоянии и он не обременен долгом. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян добавляет, что цены на офисы в Хамовниках могут доходить до 300 000 руб. за 1 кв. м. То есть в этом случае за бизнес-центр на территории «Московского шелка» можно выручить около 5,5 млрд руб.