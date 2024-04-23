На месте комбината в Бутове помимо коммерческой недвижимости появится еще жилье

На месте комбината в Бутове помимо коммерческой недвижимости появится еще жильеЭто позволит мэрии Москвы найти инвестора на застройку этой промзоны
Московские власти внесли изменения в проект комплексного развития территории (КРТ) Бутовского комбината в Южном Бутове. Это следует из документа, опубликованного на сайте столичной мэрии. Там сказано, что площадь подлежащих застройке участков на 2-й Мелитопольской улице, внесенных в данное КРТ, будет увеличена с 24,8 га до 30,7 га. И если раньше на месте промзоны предполагалось строительство лишь коммерческой недвижимости – современного технопарка на 169 000 кв. м и общественно-делового комплекса на 128 000 кв. м, то теперь там появится почти 180 000 кв. м жилья. Площадь же коммерческих объектов составит около 140 000 кв. м. Представитель департамента городского имущества Москвы не ответил на вопрос «Ведомостей», почему город решил внести изменения в проект КРТ в Южном Бутове.
Возможность строительства на месте промзоны жилья увеличивает шансы найти инвестора в этот проект, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. Они напоминают, что осенью 2022 г. мэрия Москвы уже пыталась продать права на реорганизацию данной площадки на торгах. Несмотря на невысокую цену (47,6 млн руб.), аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Изменение проекта и появление в нем жилой функции, безусловно, повысит его привлекательность у потенциальных инвесторов, в случае если мэрия Москвы решит снова выставить данную площадку на аукцион, говорит директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. С ним согласен и партнер Ricci | M&A Петр Виноградов. Скорее всего, именно из-за того что в проекте не было жилой составляющей, город так и не смог найти покупателя, считает руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский.