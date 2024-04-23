На месте комбината в Бутове помимо коммерческой недвижимости появится еще жилье

Московские власти внесли изменения в проект комплексного развития территории (КРТ) Бутовского комбината в Южном Бутове. Это следует из документа, опубликованного на сайте столичной мэрии. Там сказано, что площадь подлежащих застройке участков на 2-й Мелитопольской улице, внесенных в данное КРТ, будет увеличена с 24,8 га до 30,7 га. И если раньше на месте промзоны предполагалось строительство лишь коммерческой недвижимости – современного технопарка на 169 000 кв. м и общественно-делового комплекса на 128 000 кв. м, то теперь там появится почти 180 000 кв. м жилья. Площадь же коммерческих объектов составит около 140 000 кв. м. Представитель департамента городского имущества Москвы не ответил на вопрос «Ведомостей», почему город решил внести изменения в проект КРТ в Южном Бутове.