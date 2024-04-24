/ Недвижимость

Мэрия Москвы смогла продать бывшую площадку Батуриной почти за 27 млрд рублей

Созданная выходцами из Сбербанка компания построит на Минской улице около 300 000 кв. м недвижимости
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Денис Воронин / Агентство «Москва»

ООО «Девелопмент энд ритейл груп» стало победителем торгов по продаже прав на транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Минская», в рамках которого можно построить на 7,94 га на Минской и Староволынской улицах на западе Москвы крупный жилой микрорайон. Об этом «Ведомостям» рассказали два других участника аукциона. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО принадлежит бизнесмену Сергею Болдыреву, основателю девелоперской компании BMS Development Group. Представитель последней подтвердил, что именно она получила права на застройку площадки около ст. м. «Минская». По его словам, там появится премиальный жилой квартал на 300 000 кв. м, из которых 150 000 кв. м займет жилье, а остальное – коммерческие и социальные объекты.

За сам лот, судя по всему, развернулась настоящая борьба. По крайней мере, его стоимость, как говорит представитель BMS Development Group, в ходе торгов выросла в 3,5 раза с 7,45 млрд до 26,6 млрд руб. В аукционе принимали участие почти все крупные девелоперские компании – «Самолет», «Донстрой», ГК «Основа», Upside Development, «Брусника» и проч., подтверждают топ-менеджеры двух из них. Представитель департамента городского имущества Москвы на запрос «Ведомостей» не ответил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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