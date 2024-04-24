Мэрия Москвы смогла продать бывшую площадку Батуриной почти за 27 млрд рублей

ООО «Девелопмент энд ритейл груп» стало победителем торгов по продаже прав на транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Минская», в рамках которого можно построить на 7,94 га на Минской и Староволынской улицах на западе Москвы крупный жилой микрорайон. Об этом «Ведомостям» рассказали два других участника аукциона. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО принадлежит бизнесмену Сергею Болдыреву, основателю девелоперской компании BMS Development Group. Представитель последней подтвердил, что именно она получила права на застройку площадки около ст. м. «Минская». По его словам, там появится премиальный жилой квартал на 300 000 кв. м, из которых 150 000 кв. м займет жилье, а остальное – коммерческие и социальные объекты.