На Новорижском шоссе может появиться новый крупный коттеджный поселок

Почему продажей этого актива занимается именно Сбербанк, в самой финансовой организации не уточнили. Как правило, данная торговая площадка ищет инвесторов на объекты, принадлежащие в том числе самому банку. Однако, как следует из лотовой документации, участки в Обушковском принадлежат сторонним организациям – ООО «Обушково», ООО «Красный поселок» и ООО «Новый Иерусалим», которые, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», связаны с девелопером расположенного в этом же поселке жилого комплекса Sampo. Связаться с представителями этих фирм не удалось.