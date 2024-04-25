На Новорижском шоссе может появиться новый крупный коттеджный поселок

На Новорижском шоссе может появиться новый крупный коттеджный поселокСтруктура Сбербанка ищет инвестора на 70 га на западе Подмосковья
Принадлежащая Сбербанку торговая площадка «Сбербанк-АСТ» выставила на продажу четыре земельных участка на 71,5 га в поселке Обушковское на западе Московской области. Соответствующее уведомление опубликовано на ее сайте. Из лотовой документации следует, что на этой территории можно построить малоэтажный жилой проект с объектами инфраструктуры на 320 000 кв. м. Торги должны состояться в конце июля этого года.
Почему продажей этого актива занимается именно Сбербанк, в самой финансовой организации не уточнили. Как правило, данная торговая площадка ищет инвесторов на объекты, принадлежащие в том числе самому банку. Однако, как следует из лотовой документации, участки в Обушковском принадлежат сторонним организациям – ООО «Обушково», ООО «Красный поселок» и ООО «Новый Иерусалим», которые, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», связаны с девелопером расположенного в этом же поселке жилого комплекса Sampo. Связаться с представителями этих фирм не удалось.