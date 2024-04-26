/ Недвижимость

На Ленинградском шоссе появится еще один крупный бизнес-центр

«Галс-девелопмент» построит новый офис на месте Старопетровского атриума
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Компания «Галс-девелопмент» приобрела здание Старопетровского атриума (15 232 кв. м), который расположен в Старопетровском проезде рядом с Ленинградским шоссе. Об этом рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. В нее, как утверждает собеседник «Ведомостей», вошел и участок на 1,66 га. Представитель «Галс-девелопмента», а также Алексей Богданов, управляющий партнер Ricci (консультант сделки), эту информацию подтвердили. Запрос в АО «Ассейдж», которое выступало продавцом этого объекта, остался без ответа.

Рыночную стоимость актива директор отдела рынков капитала и инвестиций CORE.XP Андрей Трубачев оценивает в 2,5 млрд руб. Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский, в свою очередь, считает, что сумма сделки составила 1,5–2 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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