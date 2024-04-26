На Ленинградском шоссе появится еще один крупный бизнес-центр

Компания «Галс-девелопмент» приобрела здание Старопетровского атриума (15 232 кв. м), который расположен в Старопетровском проезде рядом с Ленинградским шоссе. Об этом рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. В нее, как утверждает собеседник «Ведомостей», вошел и участок на 1,66 га. Представитель «Галс-девелопмента», а также Алексей Богданов, управляющий партнер Ricci (консультант сделки), эту информацию подтвердили. Запрос в АО «Ассейдж», которое выступало продавцом этого объекта, остался без ответа.