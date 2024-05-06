«ФК Открытие» продаст часть офиса «Легион I» в центре Москвы

«ФК Открытие» продаст часть офиса «Легион I» в центре МосквыБанк получил этот объект в ходе спора со структурой бывшего владельца «Росгосстраха» Хачатурова несколько лет назад
Входящий в группу ВТБ банк «Финансовая корпорация Открытие» выставил на продажу часть офисного комплекса «Легион I», расположенного на ул. Большой Ордынке в Замоскворечье в центре Москвы. Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Речь идет об одном корпусе на 10 267 кв. м (площадь всего комплекса – 57 000 кв. м). Стартовая цена лота – 3,55 млрд руб. Торги пройдут уже в середине мая этого года. Почему «ФК Открытие» решил выставить на продажу часть «Легиона I» и будет ли банк искать инвесторов на оставшиеся площади комплекса, не известно. Представитель «ФК Открытие» на запрос «Ведомостей» не ответил. Два консультанта, работавших с этим офисным центром, обращают внимание, что этот корпус полностью заполнен – его арендатором выступает Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Так как сейчас у инвесторов спросом пользуются именно объекты, в которых нет свободных помещений, у банка есть хорошая возможность продать здание по максимально выгодной цене, объясняют эксперты.
Бизнес-центр «Легион I» был построен в 2004 г. фирмой «Легион девелопмент», которая принадлежала бывшему владельцу «Росгосстраха» Данилу Хачатурову. В 2017 г. бизнесмен продал страховую компанию группе «Открытие-холдинг» Вадима Беляева, сохранив в «Росгосстрахе» миноритарную долю. А через несколько дней после сделки Центробанк приступил к санации входящей в группу Беляева ФК «Открытие». В итоге новый менеджмент ФК «Открытие» оспорил ряд сделок по покупке активов Хачатурова, а это, в свою очередь, привело к банкротству «Легион девелопмента». В ходе этой процедуры в октябре 2018 г. ФК «Открытие» и выкупила «Легион I» за 10 млрд руб. При этом представитель девелопера тогда утверждал, что сумма сделки была сильно занижена, реальная рыночная цена объекта, по его мнению, должна была составлять 22,5 млрд руб. Впрочем, оспорить эту сделку бывшим владельцам «Легиона I» не удалось.