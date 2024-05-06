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«ФК Открытие» продаст часть офиса «Легион I» в центре Москвы

Банк получил этот объект в ходе спора со структурой бывшего владельца «Росгосстраха» Хачатурова несколько лет назад
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Росэлторг

Входящий в группу ВТБ банк «Финансовая корпорация Открытие» выставил на продажу часть офисного комплекса «Легион I», расположенного на ул. Большой Ордынке в Замоскворечье в центре Москвы. Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Речь идет об одном корпусе на 10 267 кв. м (площадь всего комплекса – 57 000 кв. м). Стартовая цена лота – 3,55 млрд руб. Торги пройдут уже в середине мая этого года. Почему «ФК Открытие» решил выставить на продажу часть «Легиона I» и будет ли банк искать инвесторов на оставшиеся площади комплекса, не известно. Представитель «ФК Открытие» на запрос «Ведомостей» не ответил. Два консультанта, работавших с этим офисным центром, обращают внимание, что этот корпус полностью заполнен – его арендатором выступает Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Так как сейчас у инвесторов спросом пользуются именно объекты, в которых нет свободных помещений, у банка есть хорошая возможность продать здание по максимально выгодной цене, объясняют эксперты.

Бизнес-центр «Легион I» был построен в 2004 г. фирмой «Легион девелопмент», которая принадлежала бывшему владельцу «Росгосстраха» Данилу Хачатурову. В 2017 г. бизнесмен продал страховую компанию группе «Открытие-холдинг» Вадима Беляева, сохранив в «Росгосстрахе» миноритарную долю. А через несколько дней после сделки Центробанк приступил к санации входящей в группу Беляева ФК «Открытие». В итоге новый менеджмент ФК «Открытие» оспорил ряд сделок по покупке активов Хачатурова, а это, в свою очередь, привело к банкротству «Легион девелопмента». В ходе этой процедуры в октябре 2018 г. ФК «Открытие» и выкупила «Легион I» за 10 млрд руб. При этом представитель девелопера тогда утверждал, что сумма сделки была сильно занижена, реальная рыночная цена объекта, по его мнению, должна была составлять 22,5 млрд руб. Впрочем, оспорить эту сделку бывшим владельцам «Легиона I» не удалось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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