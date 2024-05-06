«ФК Открытие» продаст часть офиса «Легион I» в центре Москвы

Входящий в группу ВТБ банк «Финансовая корпорация Открытие» выставил на продажу часть офисного комплекса «Легион I», расположенного на ул. Большой Ордынке в Замоскворечье в центре Москвы. Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Речь идет об одном корпусе на 10 267 кв. м (площадь всего комплекса – 57 000 кв. м). Стартовая цена лота – 3,55 млрд руб. Торги пройдут уже в середине мая этого года. Почему «ФК Открытие» решил выставить на продажу часть «Легиона I» и будет ли банк искать инвесторов на оставшиеся площади комплекса, не известно. Представитель «ФК Открытие» на запрос «Ведомостей» не ответил. Два консультанта, работавших с этим офисным центром, обращают внимание, что этот корпус полностью заполнен – его арендатором выступает Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). Так как сейчас у инвесторов спросом пользуются именно объекты, в которых нет свободных помещений, у банка есть хорошая возможность продать здание по максимально выгодной цене, объясняют эксперты.